Luyện con ngủ riêng kiểu ''mẹ lười'': Hành trình rèn con của mẹ bỉm nhận về trái ngọt với 2 quy tắc bố mẹ nhất định phải nhớ

- Con 2,5 tuổi thì chúng mình chuyển nhà mới. Nhân dịp này, vợ chồng mình quyết định cất luôn cái rào chắn. Mỗi tối con đi ngủ, vợ chồng mình chèn gối xung quanh cho con đỡ lăn rơi xuống giường. Sau đó, bọn mình luôn sẵn sàng máy báo khóc, khoá hết các cửa ra ban công, cửa vào bếp, bật đèn sáng mờ ngoài phòng khách (đảm bảo an toàn trong trường hợp con dậy không phát ra tiếng động và ba mẹ không biết, thì môi trường xung quanh vẫn an toàn tuyệt đối).



Bé Sushi tự đánh răng trước giờ đi ngủ.

Chia sẻ thêm về câu chuyện của bản thân, chị Ngọc tâm sự: ''Quy tắc quan trọng nhất với vợ chồng mình khi rèn ngủ cho con theo cách này là đảm bảo an toàn ngủ cho bé (môi trường xung quanh con khi con ngủ riêng phải tuyệt đối an toàn). Thậm chí ngủ chung với con khi còn sơ sinh cũng không phải là an toàn vì y học cũng khuyến cáo tình trạng SIDS (đột tử ở trẻ sơ sinh) cũng có thể xảy ra khi con ngủ chung cùng bố mẹ (và đã có trường hợp xảy ra thật ở Việt Nam).

Bên cạnh đó, quy tắc thứ hai chính là bố mẹ phải thật kiên nhẫn, kiên trì với con. Trong cuộc đời về sau của con còn rất nhiều giai đoạn cần kiên nhẫn, nên việc kiên nhẫn thực hiện luyện ngủ riêng cho con từ khi còn bé không có gì là quá sức cả.

Và nếu các mẹ làm nhưng không thành công thì cũng không sao, bởi vì quan trọng nhất vẫn là trong quá trình làm việc đó mẹ phải thật sự hạnh phúc. Nếu việc tập cho con ngủ riêng quá nhiều khó khăn vất vả và khiến mẹ bị stress thì nên dừng lại, nếu việc ngủ chung khiến mẹ thực sự hạnh phúc hơn thì hãy cứ ngủ chung. Tập ngủ riêng cho con mang lại rất nhiều lợi ích nhưng chỉ với những người có nguyện vọng/ nhu cầu cần như vậy. Không nên vì thấy người khác làm vậy mà mình cũng làm theo nếu mình không cần/ không muốn''.

