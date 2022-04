Luxury car – xe hạng sang – hiểu thế nào cho đúng?

Vậy những model xe mà chả biết so sánh với ai thì sao? Ví dụ Beijing X7 là một chiếc xe nhiều tiện nghi và chỉn chu, vậy điều gì ngăn cản nó trở thành xe sang? Yếu tố ở đây để nó không thành xe sang là hiệu suất và Handling. Nếu BMW X5 bản 200hp vẫn là xe sang thì sao Beijing với tiện nghi nhiều hơn lại không được? BMW là hãng xe sang, họ không đơn giản là làm ra model 200hp trong quá khứ hay 300hp hiện nay, họ còn có những động cơ to vật dành cho những model này, những động cơ mang lại hiệu suất khác hẳn thông thường. Tức là trên một model luôn có một phiên bản Luxury - không thể bàn cãi. 2 yếu tố to lớn ngăn cản X7 trở thành xe sang nữa là “Giá tiền” và “Thương hiệu”.

Giá bán sẽ là cách phân loại dễ hiểu nhất cho xe sang

Có lẽ giá bán sẽ là cách phân loại dễ hiểu nhất cho xe sang. Một chiếc xe hạng C sang, đắt gấp đôi một chiếc xe C phổ thông. Với đống tiền này thì nhà sản xuất sẽ tô vẽ cho chiếc xe nhiều thứ để nó đạt chuẩn một chiếc xe sang. Và việc này xảy ra khi một hãng xe không sang muốn làm ra một chiếc xe sang: Jeep không được coi là hãng xe sang, nhưng họ có những model vượt lên hẳn so với các sản phẩm thông thường, ví dụ Grand Wagoneer – một chiếc xe có độ sang trọng tương đương Range Rover, và giá bán cũng chả kém cạnh, khoảng 100 ngàn USD. Hay một ví dụ khác là Ford F-150: với mức giá 70 ngàn USD, chiếc bán tải đắt bằng 2,5 các chiếc khác này được trang bị động cơ 5.0 và nội, ngoại thất ở mức vượt lên hẳn so với bán tải thông thường. Nếu gọi những model này là xe sang, thì có lẽ không sai, với ngần đó trang bị và giá bán hoàn toàn đạt chuẩn.

Vậy câu hỏi triệu đô ở đây là: “Liệu có hợp lý khi xác định “cái xe đó“ là xe sang???”.