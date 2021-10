Lưu ý của chuyên gia để đảm bảo an toàn khi du lịch trong mùa dịch

Các quán bar, karaoke, hộp đêm và một số điểm giải trí tương tự là địa điểm siêu lây nhiễm. Ảnh: Bangkok Post.

Nên dùng bữa ngoài trời hay trong nhà?

Ông Teo Yik-Ying từ NUS cho biết ăn ngoài trời sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm do thông thoáng khí nhưng các biện pháp an toàn phải được thực hiện đúng cách. Ông cho biết nhiều quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ không thực hiện giãn cách xã hội, "do đó sẽ không thể đảm bảo rằng bàn của bạn được xếp đủ xa so với những bàn xung quanh".

Theo ông Kwan, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc lây nhiễm Covid-19 trong nhà hàng, bao gồm công suất phục vụ, tình trạng tiêm vaccine của nhân viên, khoảng cách giữa các thực khách, những biện pháp vệ sinh được nhà hàng và thực khách thực hiện.

Các chuyên gia cho biết bất kì ăn trong nhà hay ngoài trời, bạn nên đeo khẩu trang mọi lúc để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Lập kế hoạch dự phòng như thế nào?

Theo SCMP, trong thời gian này khi những quy định có thể thay đổi ngay trong đêm, du khách nên mua bảo hiểm du lịch và đặt những chuyến bay hay các địa điểm lưu trú cho phép đổi hoặc hoàn tiền.

Du khách cũng nên cập nhật thường xuyên các yêu cầu về kiểm dịch tại các điểm đến. Những người đi cùng trẻ em chưa được tiêm vaccine nên tuân thủ các quy định về phòng dịch như đeo khẩu trang, tránh nơi đông người và rửa tay thường xuyên.