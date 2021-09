Lưu Tuyết Hoa: Tuổi già nghiện thuốc lá, bầu bạn với chó cưng

Lưu Tuyết Hoa trên màn ảnh Hoa ngữ thời trẻ.

Chia tay Trương Bội Hoa, Tuyết Hoa rơi vào mối tình sai trái với Lưu Đức Khải - một diễn viên đã có gia đình. Ban đầu, Lưu Đức Khải giấu người yêu chuyện đã có vợ. Khi sự việc vỡ lở, anh mới quyết định bỏ vợ, đến với Tuyết Hoa.

Năm 1990, Lưu Tuyết Hoa mang thai. Điều bà không ngờ tới là người đàn ông mình tin tưởng ngoại tình. Sau 6 năm bên nhau, Đức Khải bỏ bà đi theo người đàn bà khác.

Giữa giai đoạn sóng gió, Lưu Tuyết Hoa gặp nạn, sảy thai. Đau lòng hơn, bác sĩ nói bà khó mang bầu lần nữa.

Trong lúc đó, ở nước ngoài, Lưu Đức Khải kết hôn với người tình mới - một cô gái Pháp xinh đẹp.

Lưu Tuyết Hoa từng kể về đoạn đường khó khăn này: "Đối với tôi, thời điểm đó, những chuyện xảy ra như tiếng sấm giữa trời quang, chuyện từ trên trời rơi xuống. Tôi không thể nói được gì, chỉ có thể chấp nhận sự thật này".