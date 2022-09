Lưu Minh Vũ: 'Bi kịch' của má Quỳnh ít được nhắc tới

Lưu Minh Vũ (bìa phải) cùng bố, má Quỳnh và em trai Lưu Quỳnh Thơ Ảnh: TƯ LIỆU



Tôi thích mảng thơ viết về tình yêu hơn, thêm truyện cho thiếu nhi nữa. Giải thưởng Hồ Chí Minh trao cho nhà thơ Xuân Quỳnh cũng có tập thơ cho thiếu nhi Bầu trời trong quả trứng. Nhiều truyện thiếu nhi má Quỳnh viết đều xuất phát từ câu chuyện có thật, từ bà bán bỏng ở trường, thầy giáo dạy vẽ... Đọc Con sáo của Hoàn, tôi nhìn thấy hình bóng Tuấn Anh (con riêng của Xuân Quỳnh và nghệ sĩ violon Lưu Tuấn-PV). Hay Bến tàu trong thành phố là câu chuyện về tôi, hồi bé không biết nhưng sau này đọc lại mới thấy khung cảnh tuổi thơ của tôi được má đã đưa vào truyện.

Anh nhắc nhiều về sự hi sinh của má Xuân Quỳnh dành cho chồng con. Sự hi sinh thể hiện ở những khía cạnh nào vậy?

Nhà hát Tuổi trẻ vừa làm nhạc kịch Sóng dựa trên cuộc đời nhà thơ Xuân Quỳnh. Cuộc đời của má Quỳnh làm kịch cũng rất hay, tuy nhiên cũng không có nhiều yếu tố kịch cho lắm. Đạo diễn khai thác bi kịch lúc bà chia tay gia đình cũ để đến với gia đình mới, coi đó là tính kịch. Còn sau này khi bà lấy ông Lưu Quang Vũ rồi thì hết chất kịch. Bà trở thành người phụ nữ Việt Nam bình thường, tháo vát vì chồng vì con. Nhưng có một bi kịch, một sự hi sinh rất lớn ở chỗ, lúc ấy nhà thơ Xuân Quỳnh dường như mất tên, tức là không còn nhà thơ Xuân Quỳnh nữa mà chỉ là vợ Lưu Quang Vũ. Đấy là bi kịch và bà sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng lùi xuống dưới để cho ông Vũ phát triển. Má Quỳnh nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, hi sinh tất cả để chăm lo cho ông Vũ phát triển sự nghiệp. Đấy là sự hi sinh, là bi kịch nhất của nhà thơ Xuân Quỳnh mà vở Sóng chưa nói được hết.