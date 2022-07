Lưu Hương Giang tình tứ Hồ Hoài Anh trước khi nổ ồn ào Tây Ban Nha

Cũng trên trang cá nhân, vào tối qua (ngày 1/7), Lưu Hương Giang có bài đăng gây chú ý với nội dung: "Mọi người cảm nhận thế nào về 'Đừng Ngoảnh Lại' phiên bản mới này?".

Theo đó, trong clip Lưu Hương Giang tâm sự về những cột mốc đáng nhớ của cuộc đời mình.

Đặc biệt, nữ ca sĩ dành những lời yêu thương trìu mến cho ông xã Hồ Hoài Anh ngồi phía sau: "Người đàn ông này mặt hơi nhàu, xuất hiện bên cạnh nhau 13 năm thì không biết là khán giả có cảm thấy hình ảnh này nhàm chán không?

Tất cả phần âm nhạc này đều là người đàn ông phía sau hỗ trợ Giang rất nhiều. Nhưng nói lời cảm ơn thì hơi khách sáo, mà Giang nghĩ là một người đàn ông song hành cùng mình, mang lại cho mình những giá trị tốt đẹp, cùng nhau để có thể tốt hơn mỗi ngày".