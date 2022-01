Lưu Hiểu Khánh xuất hiện bên chồng thứ 4 là đại gia đã 80 tuổi

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1955, được mệnh danh là "Quốc bảo Trung Hoa". Sự nghiệp nghệ thuật của bà trải dài hơn nửa thế kỷ với những đóng góp lớn cho màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1995, vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên đưa tên tuổi nữ diễn viên nổi danh khắp Châu Á.

Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, Lưu Hiểu Khánh còn nổi tiếng là tỷ phú của làng giải trí. Bà từng được xếp vào danh sách người phụ nữ quyền lực hàng đầu Trung Quốc, đứng thứ 45/50 người giàu có nhất do tạp chí Forbes tổng kết năm 1999. Tuy nhiên năm 2002, nữ diễn viên bị truy tố vì tội trốn thuế và phải ngồi tù 422 ngày.

Thúy Ngọc