Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp ở ‘viên ngọc’ giữa biển khơi

May mắn được đi vào thời điểm đẹp nhất của đảo Lý Sơn, du khách đã có cơ hội tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của biển đảo với màu nước trong xanh, nhiều phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ và nhất là lên hình xinh lung linh. Chia sẻ lý do tìm về Lý Sơn Là hòn đảo xinh đẹp thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Lý Sơn là điểm đến du lịch hấp dẫn với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa đặc trưng. Được nhiều du khách ưu ái ví như “viên ngọc” giữa biển Đông, Lý Sơn đã để lại nhiều ấn tượng cho mọi người với những bãi biển trong xanh, cát trắng mịn và những ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động từ hàng triệu năm trước, tạo nên khung cảnh độc đáo, kỳ vĩ. Mê mẩn trước vẻ đẹp của Lý Sơn. Vượt sóng, vượt gió đến với đảo Lý Sơn, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh như Cổng Tò Vò, Hang Câu hay Đỉnh Thới Lới..., mà còn có cơ hội tìm hiểu về văn hóa biển đảo qua các lễ hội truyền thống và làng nghề làm tỏi nổi tiếng. Nhờ đó, Lý Sơn trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên hoang sơ và muốn khám phá cuộc sống người dân miền biển. Đam mê du lịch, anh chàng Lê Minh, đang làm việc ở Măng Đen (tỉnh Kon Tum), đã sắp xếp thời gian tìm về với hòn đảo ở miền Trung này. “Mình vô tình thấy được những bức ảnh chụp cảnh hòn đảo trên mạng Internet cách đây một thời gian và có tìm hiểu thì được biết nơi đây là vùng biển có tới 10 miệng núi lửa đã từng hoạt động. Do đó, mình mới quyết định chọn Lý Sơn cho hành trình của mình”, anh chàng 26 tuổi bày tỏ. Theo Lê Minh, có lẽ Lý Sơn là chuyến đi mà cậu có được nhiều tiếng cười nhất, bởi bà con nơi đây ai ai cũng dễ mến và thân thiện. Kể từ lúc mới đặt chân từ tàu lên đảo, cậu đã nhận được rất nhiều nụ cười của các cô, chú. Trong suốt cả hành trình, anh chàng này đều cảm thấy như được trở về nhà khi mọi người đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu. “Sự nhiệt tình của bà con trên đảo khiến mình nhớ mãi. Ai ai cũng làm du lịch theo mô hình lấy con người làm nền tảng, không chỉ tập trung vào việc thương mại hoá dịch vụ, mục đích chung là để kiếm tiền nhưng bà con ở đây đã làm rất tốt trong việc khiến cho du khách cảm thấy dễ chịu và hài lòng khi chi tiền để sử dụng dịch vụ”, Lê Minh cảm nhận. Thời tiết ở Lý Sơn giúp du khách có những tấm ảnh đẹp. Lý Sơn được mệnh danh là vương quốc tỏi vì sản phẩm tỏi luôn có hàm lượng chất cao hơn tỏi được trồng ở những nơi khác. Không chỉ nổi tiếng về tỏi, Lý Sơn còn được đông đảo du khách yêu thích khi mang trong mình nét đẹp hoang sơ của biển đảo, màu nước trong xanh và nhiều phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ... “Đặc biệt, mình ấn tượng với nước biển khá trong. Mình đi trúng mùa đẹp nhất của đảo Lý Sơn nên được chứng kiến nước biển trong và xanh hơn các tháng còn lại trong năm”, Lê Minh chia sẻ. Chụp được nhiều tấm ảnh đẹp ở Lý Sơn Ra đến đảo, các du khách được chủ hometay “nhà của Mụp” đứng đợi sẵn để đón về homestay. Phòng ở sạch sẽ, có cả máy lạnh. Anh chị chủ còn nhiệt tình hỗ trợ book vé tàu cho khách lưu trú. Có dịp ghé thăm Lý Sơn, nam du khách đã dừng chân bên Đỉnh Thới Lới, Hang Câu, cột cờ, Cổng Tò Vò, Hải đăng Mù Cu. Ngoài những địa điểm nổi tiếng trên, anh chàng này còn đi qua đảo Bé để lặn ngắm san hô với màu nước trong xanh và san hô rất đẹp. Mình thích nhất khoảng thời gian ở đảo Bé, vì mình thích bộ môn freediving. “Mình đi tàu từ Đảo Lớn ra Đảo Bé chuyến 7h30, lặn xong mình về chuyến cuối cùng cho thong thả vào lúc 13h30. Mọi người ai muốn trải nghiệm có thể đi theo thời gian này, tuy hơi đen da nhưng đã mắt lắm”, Lê Minh cho hay. Những khoảnh khắc đáng nhớ. Chuyến đi này anh chàng đã may mắn được đi vào thời điểm đẹp nhất của đảo nên gặp thời tiết thông thoáng, nước biển khá trong xanh và êm ả. Nhờ đó, du khách đã thu hoạch được nhiều hình ảnh chất lượng. Nam du khách ấn tượng ở Lý Sơn không chỉ về cảnh quan, mà còn về con người. Cách bà con làm du lịch rất thân thiện và dễ mến, đó là điều khiến cho cậu khi đến đây sẽ muốn quay lại lần thứ hai. “Mình tuy là một người lạ nhưng đặt chân lên đây, gặp ai mình cũng như người quen ở đảo, cái đầu tiên mình nhận được là nụ cười của những con người đáng yêu nơi đây”, Lê Minh kể lại. Theo anh chàng này, đồ ăn ở Lý Sơn khá ngon và rẻ. Cậu đi ăn khá nhiều món trên đảo và cảm thấy thực phẩm tươi ngon. Các địa điểm nam du khách này từng đến như Nhà Hàng Hoàng Khuyên, Bánh Xèo Cây Bàn, Nhà Hàng Út Ngọc... Những điểm đến, những món ăn và những người dân mà cậu bắt gặp trên đảo đã trở thành những mảnh ký ức tươi đẹp về hòn đảo này. Với sở thích du lịch đến nơi có đồ ăn ngon, người dân thân thiện và cảnh quan đẹp, anh chàng đang làm tour du lịch local tại Măng Đen này mong muốn sẽ tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước hình chữ S thân yêu... Check-in ở địa điểm nổi tiếng ở Lý Sơn. Dạo bước ngắm cảnh đẹp trên đảo. Du khách lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ. Chill chill bên biển đảo quê hương. View ngắm cảnh đẹp. Lý Sơn có nhiều góc chụp ảnh đẹp. Chuyến du lịch Lý Sơn trọn vẹn niềm vui. Các du khách có chuyến khám phá Lý Sơn thú vị. Nam du khách ấn tượng về Lý Sơn. Nữ du khách đến nhiều địa điểm ở Lý Sơn để chụp ảnh, ngắm cảnh. Các du khách hứa hẹn sẽ còn trở lại Lý Sơn vào một ngày không xa. Những phút giây thư thái tâm hồn. Chuyến du lịch ra đảo Lý Sơn mang đến cho du khách nhiều cảm xúc.