Lưu diễn thế giới 'bào sức' nghệ sĩ Kpop đến mức nào?

Trong nhiều trường hợp khi các idol Kpop cần khoảng nghỉ, các công ty quản lý của họ giải thích tình hình với những lý do mơ hồ như "lo ngại về sức khỏe" hoặc "lý do cá nhân" nếu không có chấn thương thể chất rõ ràng như bong gân mắt cá chân hoặc chấn thương khác.

Thông báo này không chỉ đáng chú ý ở chỗ một ngôi sao Kpop cần nghỉ ngơi vì vấn đề sức khỏe tinh thần (TWICE nổi tiếng với tinh thần làm việc cực kỳ chăm chỉ) - mà còn ở sự cởi mở trong việc giải quyết vấn đề.

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng với Mina và các thành viên của TWICE, chúng tôi quyết định rằng tình trạng hiện tại của Mina cần được điều trị bổ sung, áp dụng các biện pháp chuyên môn và nghỉ ngơi đầy đủ".

Công ty chia sẻ: "Mina hiện đang phải vật lộn với sự lo lắng tột độ và cảm giác bất an khi biểu diễn trên sân khấu. Chưa có chẩn đoán chính xác nào được xác định và chúng tôi đang tham khảo ý kiến của một số chuyên gia y tế để xác minh chi tiết nguyên nhân.

Vài ngày sau, vào ngày 10/7, công ty chủ quản JYP đã chia sẻ một tuyên bố bằng tiếng Hàn và tiếng Anh cho người hâm mộ của họ rằng cô phải vắng mặt trong các ngày lưu diễn sau đó trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới TWICELIGHTS của nhóm vì những lý do liên quan đến sức khỏe tinh thần.

Vào đầu tháng 7/2019, vũ công chính kiêm giọng ca chính của TWICE, Mina, đã không tham gia một sự kiện của nhóm tại Nhật Bản vì lý do "sức khỏe".

Mặc dù quyền riêng tư cá nhân chắc chắn nên được bảo vệ nếu được chọn, nhưng chia sẻ của Mina và JYPE rằng việc đấu tranh với sự lo lắng và bất an cũng đã nâng cao nhận thức về những khó khăn của sức khỏe tinh thần.

Cũng giống như phổi, gan, dạ dày và thận của bạn, bộ não và hệ thống thần kinh/tâm thần cũng là một cơ quan của cơ thể và nó cũng có thể có vấn đề, ngay cả khi không rõ ràng như các bộ phận khác.

Ngoài sự căng thẳng về thể chất khi biểu diễn, các idol Kpop còn phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe tinh thần do sự nghiệp áp lực cao của họ. Việc trở thành người của công chúng và bị soi xét gắt gao có thể là một thách thức đặc biệt.

Họ thường phải hứng chịu sự chú ý quá mức giới truyền thông cũng như sự chỉ trích từ người hâm mộ và công chúng nếu chẳng may không vừa ý.

Điều này càng trở nên rõ hơn trong các chuyến lưu diễn quốc tế, khi idol liên tục tiếp xúc với fan từ nhiều nền văn hóa, môi trường sống khác nhau và luôn cần ứng xử với sự chuyên nghiệp, tinh tế, lòng nhiệt thành ở mức cao nhất.

Tương tự như trường hợp của Mina là S.Coups (Seventeen). Nghệ sĩ Kpop đa số đều bị căng thẳng do sự kỳ vọng của khán giả, nhưng hiếm ai nghiêm trọng hơn các trưởng nhóm.

S.Coups đã phải tạm ngừng các hoạt động nhóm do lo âu khi các triệu chứng của anh không cho phép anh tham gia chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ODE TO YOU.



S.Coups từng chia sẻ công khai về vấn đề sức khỏe tinh thần.

Nói về cảm xúc của mình trong loạt ảnh hậu trường mang tên HIT THE ROAD, trưởng nhóm cho biết anh đã cố gắng vượt qua nhưng cuối cùng quyết định nghỉ ngơi. Anh nói thêm rằng việc biểu diễn mang lại cho anh niềm hạnh phúc và anh không muốn điều đó thay đổi vì sức khỏe tinh thần.

Căng thẳng và áp lực kéo dài có thể dẫn đến cảm giác lo lắng, căng thẳng và trầm cảm. Áp lực duy trì hình ảnh hoàn hảo trong mắt công chúng cũng có thể góp phần gây ra chứng rối loạn ăn uống.

Ngoài ra, nhu cầu liên tục của ngành công nghiệp có thể khiến các nghệ sĩ Kpop cảm thấy ngợp và mất kết nối với cuộc sống cá nhân của họ, góp phần gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Theo Phụ nữ Việt Nam