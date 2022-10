Lưu Diệc Phi và dàn sao trẻ hiếm hoi được khen đánh võ đẹp

Trang 163 đưa tin mới đây bộ phim Phi Hồ ngoại truyện, dự án phim truyền hình hạng B gây chú ý với những cảnh võ thuật mãn nhãn, chân thực, ít lạm dụng kỹ xảo. Trong đó, dàn diễn viên trẻ như Tần Tuấn Kiệt, Hình Phi, Lương Khiết nhận được lời khen ngợi vì thể hiện khá tốt các phân cảnh võ thuật.

Theo 163, dù kỹ thuật quay phim ngày càng phát triển, kinh phí dành cho mỗi dự án truyền hình ngày một cao, dòng phim võ thuật - đặc sản của Trung Quốc - lại chết dần.

Lưu Diệc Phi thể hiện các động tác võ thuật mãn nhãn Để có thể thực hiện nhiều động tác võ thuật khó, Lưu Diệc Phi mất nhiều năm luyện tập Thái Cực quyền, múa kiếm, cưỡi ngựa.

Lý do là các cảnh quay thể hiện chiêu thức bị đánh giá qua loa, không bắt mắt. Các nghệ sĩ trẻ không đầu tư học võ thuật, khả năng sử dụng đao kiếm thương, khi lên phim họ cần sự trợ giúp của kỹ xảo, góc máy để "gian lận".

Hiện tại, có ít diễn viên trẻ được đánh giá cao khi thể hiện các động tác võ thuật như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Trịnh Nghiệp Thành, Thành Nghị. Họ đều là những người từng học qua múa hoặc có nền tảng võ thuật.

Lưu Diệc Phi - "đao mã đán" cuối cùng

Theo 163, khả năng công phu của Lưu Diệc Phi thể hiện ở tư thế cưỡi ngựa hiên ngang, xoay người tự nhiên nhẹ nhàng, các thế võ linh hoạt, có sức mạnh.



Lưu Diệc Phi chăm chỉ luyện tập võ thuật để thể hiện các nhân vật trong phim.