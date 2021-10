“Lướt sóng” bất động sản sẽ khó khả thi

Theo ông Khương, trong bối cảnh hiện tại, BĐS là một bộ phận của nền kinh tế Việt Nam, do vậy, sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam là điều quan trọng trước tiên. Nền kinh tế phục hồi thì khu vực BĐS mới được có thể quay trở lại quỹ đạo.

Nhận định về việc xu hướng thay đổi giá BĐS trong những tháng cuối năm 2021, ông Khương cũng cho rằng, hiện tại, chúng ta đang ở tháng 10, từ đây đến đầu 2022 sẽ không có nhiều thay đổi lớn trong thị trường BĐS. Việc các NĐT thực hiện các giao dịch “lướt sóng” đẩy giá trong thị trường BĐS trong thời gian tới cũng sẽ tương đối không khả thi, nhất là khi Việt Nam chưa hoàn toàn kiểm soát được dịch và còn những hạn chế trong giao tiếp xã hội, cũng như các hoạt động kinh doanh

Cũng theo ông Khương, đối với lĩnh vực đầu tư BĐS, với nhóm đầu tư cá nhân, nếu nhu cầu nhà ở là bức thiết và nguồn tiền mua nhà đã có sẵn từ trước và không phải sử dụng đòn bẩy kinh tế, đây là một cơ hội tốt để mua nhà. Tuy nhiên, đối với nhóm đầu tư lướt sóng hay nhóm đầu tư ngắn hạn, thì đây chưa phải là thời điểm thích hợp.

Còn với NĐT tổ chức, thì mảng BĐS du lịch, BĐS thương mại được quan tâm thận trọng. Riêng đối với BĐS nhà ở, BĐS văn phòng thì họ vẫn đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, khó khăn của các NĐT trong trường hợp này là việc sang Việt Nam để nghiên cứu thêm về thị trường do những hạn chế của chuyến bay thương mại quốc tế. Nếu các đường bay được mở lại thì các NĐT này sẽ ồ ạt sang Việt Nam để tiếp tục các hoạt động về buôn bán và sáp nhập.

Đồng quan điểm, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc Bộ phận nhà ở CBRE Việt Nam cho rằng, thị trường BĐS đang rơi vào 2 luồng đối nghịch, nếu như thị trường thứ cấp, do tình hình dịch bệnh nên có nhiều người muốn thanh khoản căn hộ đang sở hữu, tạo cơ hội để người mua nhà với giá thấp hơn so với thời gian trước từ 5 - 10%; thị trường sơ cấp, giá căn hộ vẫn tăng trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua và cũng sẽ có xu hướng tăng tiếp tục trong thời gian tới, do chi phí đầu tư, nguyên vật liệu, lãi vay, chi phí tài chính… đều tăng được tính vào giá bán sản phẩm.

“Rất nhiều ý kiến nghi ngại về việc nên hay không nên mua nhà vào lúc này. Nếu thực sự có nhu cầu về nhà ở hoặc đầu tư dài hạn thì tốt hơn hết nên mua thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm dành cho nhà đầu tư lướt sóng” - ông Kiệt phân tích.