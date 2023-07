Lương Triều Vỹ nhận lời đóng MV của NewJeans với cát xê 0 đồng

Mới đây, vào tối 19/7, NewJeans cho ra mắt 2 phiên bản MV Cool With You, ngay lập tức khiến làng nhạc dậy sóng. Cool With You là một trong những bài hát nằm trong E.P thứ 2 của NewJeans sau 1 năm debut - Get Up. Khác với màu sắc trẻ trung, highteen của New Jean hay Super Shy, Cool With You là khía cạnh tràn đầy nữ tính, mơ mộng và đặc biệt thể hiện con mắt nghệ thuật độc đáo của Min Hee Jin muốn truyền tải qua 5 cô gái.

Tiếp tục theo đuổi thế mạnh về âm nhạc và xây dựng câu chuyện đầy ẩn ý thông qua hình ảnh, Cool With You với 2 phiên bản A - B nâng cấp chất lượng sáng tạo, khiến giới chuyên môn trầm trồ. Nhất là khi có đóng góp diễn xuất từ ngôi sao toàn cầu Jung Hoyeon và biểu tượng điện ảnh châu Á Lương Triều Vỹ.