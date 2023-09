Lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam sụt giảm trong tháng Ngâu

Cụ thể, theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 8/2023, doanh số bán hàng của các thành viên đạt 22.540 xe, giảm 9% so với tháng 7/2023 và giảm 27% so với tháng 8 cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch đạt 17.335 chiếc, xe thương mại 5.036 chiếc và 169 xe chuyên dụng.

Trong tổng số 22.540 xe đã bán được trong tháng 8 của các thành viên VAMA, doanh số của xe sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 13.118 chiếc và xe nhập khẩu là 9.422 chiếc, tương ứng mức giảm lần lượt là 3% và 15%.

Cùng với đó, doanh số bán hàng của TC Group, đơn vị phân phối các mẫu xe Hyundai trong tháng 8 là 3.145 xe, giảm 22% so với tháng 7. Do đó, toàn thị trường Việt trong tháng vừa qua tiêu thụ 25.658 ô tô, giảm 3.037 chiếc so với tháng 7. Lưu ý, VinFast không công bố số liệu tháng từ tháng 8/2023.