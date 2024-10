Lượng tiền người dân gửi vào ngân hàng cao kỷ lục

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến tháng 7/2024, tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,838 triệu tỷ đồng, tăng 305.672 tỷ, tương ứng với 4,68% so với thời điểm cuối năm 2023. Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 2/10, tính đến cuối tháng 7/2024, lượng tiền của người dân gửi vào hệ thống ngân hàng đạt 6.838.413,68 tỷ đồng, ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay. Người dân gửi số tiền tiết kiệm kỷ lục vào ngân hàng, đạt hơn 6,838 triệu tỷ đồng (Nguồn: NHNN) Trong khi đó, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế gửi vào ngân hàng lại thấp hơn của dân cư, đạt 6.768.755,12 tỷ đồng, có giảm nhẹ 1,07% so với cuối năm ngoái. Số liệu của NHNN cho thấy, tiền gửi của dân cư vào ngân hàng tăng liên tiếp trong gần 2 năm qua, bất chấp lãi suất huy động giảm sâu kỷ lục trong năm 2023. Theo đánh giá của một số chuyên gia, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, khó đẩy vốn vào sản xuất, kinh doanh, trong khi các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản… tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lãi suất huy động có dấu hiệu tăng trở lại kể từ tháng 4/2024 được xem là nguyên nhân khiến kênh tiền gửi ngân hàng trở nên hấp dẫn. Lượng tiền người dân gửi vào ngân hàng đạt mức cao kỷ lục (Ảnh minh họa: KT) Trong tháng 9 vừa qua, nhiều ngân hàng tăng lãi suất, trong đó có OceanBank, GPBank, Bac A Bank, OCB, PGBank, Nam A Bank, Bac A Bank... với xu hướng tăng chủ yếu tại các kỳ hạn ngắn. So với đầu năm nay, lãi suất huy động các kỳ hạn tại nhiều ngân hàng đã tăng 0,5%-1%/năm. Lãi suất kỳ hạn dài tăng vượt ngưỡng 6,0%/năm tại nhiều ngân hàng. Thị trường hiện tại có một số ngân hàng niêm yết lãi suất từ 6%/ - 6,15%/năm đối với kỳ hạn 18-36 tháng.