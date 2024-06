Lương Thế Thành khoe "quả ngọt" sau nửa năm một mình chăm con cho Thuý Diễm, dân mạng bình luận chia vui

Bên cạnh bài chia sẻ của ông xã, trên tài khoản mạng xã hội riêng, Thuý Diễm cũng hài hước nói: "Trở về công việc chính: mẹ cu Bảo. Nay khách đòi ăn nui xương hầm, ok khách nhí. Ông Thành chụp hình lia lịa kêu em đứng bếp là đẹp nhất, tính dụ tui ở nhà hoài làm nội trợ luôn hay gì á".

Sau khoảng thời gian dài vắng nhà, Thuý Diễm đã đoàn tụ với chồng con, tận hưởng kỳ nghỉ hè bên gia đình.

Trên thực tế, là bố mẹ thì ai cũng muốn được ở gần con mỗi ngày để trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy đứa trẻ của mình. Dẫu vậy làm việc kiếm tiền cũng là một nhiệm vụ quan trọng để bố mẹ có thể mang lại cho con cuộc sống tốt nhất. Chính vì lẽ đó mà bố mẹ cần biết cách sắp xếp thời gian, để dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cũng hãy cố gắng cho con nhận được đầy đủ sự quan tâm, tình yêu thương và chăm sóc của cả bố lẫn mẹ.

Bởi khoa học đã chứng minh, đứa trẻ nhận được sự nuôi dạy từ cả bố và mẹ sẽ phát triển toàn diện hơn so với những trẻ khuyết đi sự đồng hành của một trong hai người.

Vậy, đứa trẻ "khuyết" đi sự chăm sóc của bố hoặc mẹ sẽ phát triển kém hơn trẻ nhận được sự chăm sóc của cả bố và mẹ ở những khía cạnh nào?

- Sự gắn bó và an toàn

Khi một đứa trẻ thiếu vắng sự chăm sóc và liên kết gắn bó của một trong hai bậc cha mẹ, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm giác an toàn và sự ràng buộc cảm xúc của trẻ. Trẻ sẽ không được hưởng sự ấm áp, an toàn và sự an ủi mà chỉ một người cha hoặc mẹ có thể mang lại.