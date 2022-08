Lương thấp, áp lực lớn: Nghịch lý với bác sĩ

‘Phú quý giật lùi’

Tôi thuộc thế hệ người nhà nước được hưởng lương vào những năm gần cuối thập kỷ 1970. Ngày đó, chúng tôi tốt nghiệp đại học ngành khoa học xã hội nên được hưởng lương 60 đồng/tháng. Ai là kỹ sư thì được mức lương 63 đồng. Ai là bác sĩ, dược sĩ thì lương khởi điểm là 64 đồng...

Sinh viên y khoa tham gia chống dịch Covid-19. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Y tế

Tuy chỉ hơn nhau tương đương 3-4 tô phở bây giờ nhưng cũng cho thấy Nhà nước đã có ít nhiều nhìn ra tầm quan trọng của ngành y tế, quan tâm đến những thầy thuốc chữa bệnh cứu người.

Với những ai được phong hàm giáo sư y khoa từ năm 1956 thì chế độ đãi ngộ còn đặc biệt hơn nữa. Ngẫm lại thì các thầy thuốc hôm nay đang ở thế "phú quý giật lùi", không được như xưa.

Tôi có một người bác họ, là giáo sư, bác sĩ Đặng Vũ Hỷ, cố Chủ nhiệm khoa Da liễu, bệnh viện Bạch Mai, kiêm Trưởng bộ môn Da liễu, sau này là Chủ nhiệm khoa Da liễu, Đại học Y khoa Hà Nội. Ông được vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học đợt 1 (1996).

Ông đặc biệt thương xót những người bị bệnh phong, giúp đỡ chữa bệnh, gần gũi, an ủi họ khi ông mở Trại phong Quỳnh Lập, Nghệ An và đã được các đồng nghiệp là học trò tạc tượng, đặt tại Trại phong Tuy Hoà (Bình Định) do có đóng góp quan trọng về phương pháp điều trị bệnh nhân phong.

Ông vốn được đào tạo bác sĩ nội trú về chuyên khoa da liễu tại Pháp rồi về nước làm việc. Đến năm 1946, ông từ bỏ cuộc sống giàu sang, tham gia kháng chiến chống Pháp theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1956, ông là 1 trong 6 bác sĩ được nhà nước ta phong hàm Giáo sư y khoa.

Sau đó, ông được Thủ tướng Phạm Văn Đồng mời lên gặp, hỏi thăm đời sống của giới trí thức trong ngành y tế để rồi ký quyết định tăng lương cho các tân giáo sư lên 160 đồng/tháng. Ngoài ra, ông được cấp xe riêng và 1 người giúp việc có hưởng lương phục vụ trong gia đình cùng các chế độ tem phiếu của cửa hàng Tôn Đản, hệt như chế độ của một thứ trưởng dù ông chỉ là bác sĩ Chủ nhiệm khoa của bệnh viện tuyến đầu.