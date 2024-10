Lượng người xem truyền hình trả tiền tại Việt Nam tăng mạnh

Theo thống kê của Bộ TT&TT, số lượng thuê bao truyền hình trả tiền tại Việt Nam đã tăng từ 18.3 triệu năm 2023 lên 21 triệu thuê bao năm 2024. Chiều 4/10, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT, Bộ TT&TT) đã tổ chức hội thảo Giao ban công tác quản lý hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình giữa Bộ TT&TT với các doanh nghiệp. Cục trưởng Lê Quang Tự Do chia sẻ nhiều thông tin tích cực về thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt Theo Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT Lê Quang Tự Do, thị trường dịch vụ phát thanh truyền hình trong năm nay có nhiều dấu hiệu khởi sắc hơn so với năm 2023. Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền đã tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 14%, từ 18.3 triệu năm 2023 lên 21 triệu thuê bao năm 2024. Số lượng thuê bao OTT TV (truyền hình Internet) cũng tăng nhanh (33%), từ 5,6 triệu lên 7,4 triệu thuê bao. Những chỉ số quan trọng về lĩnh vực phát thanh truyền hình đều đã có sự phát triển vượt bậc. Điều này là nhờ sự cố gắng tự thân của doanh nghiệp, sự hỗ trợ của Hiệp hội truyền hình trả tiền và sự chung tay của cơ quan quản lý nhà nước. Hiện lĩnh vực truyền hình trả tiền tại Việt Nam vẫn còn tồn tại 4 bài toán lớn về giá, bản quyền trên không gian mạng, phí bản quyền âm nhạc và xử lý tình trạng quảng cáo cờ bạc, cá độ trong các giải đấu thể thao. Đối với những vấn đề này, Bộ TT&TT đã tổ chức làm việc với Hiệp hội truyền hình trả tiền và các doanh nghiệp để đề ra phương án giải quyết. Ngày càng nhiều người dùng Việt Nam chuyển sang sử dụng dịch vụ truyền hình Internet. Ảnh: Chí Hiếu Chia sẻ bức tranh tổng quan về thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền Việt Nam, ông Bùi Huy Cường, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý dịch vụ (Cục PTTH&TTĐT) cho hay, trong năm 2023, toàn thị trường đạt tổng doanh thu 10.305 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2022. Tổng doanh thu mảng dịch vụ truyền hình trả tiền truyền thống đạt 8.617 tỷ đồng, tăng 3%. Doanh thu mảng dịch vụ OTT TV đạt 1.688 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm trước. Năm 2023, hoạt động truyền hình trả tiền đã đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng vào ngân sách. Nhận định chung, chuyên gia của Cục PTTH&TTĐT cho rằng, thị trường truyền hình trả tiền tại Việt Nam đang vận động theo xu thế chung của thế giới, nhưng chậm hơn khoảng 5-6 năm. Theo đó, dịch vụ truyền hình cáp tương tự, cáp số, DTT, DTH, truyền hình di động tiếp tục suy giảm. Ở chiều hướng ngược lại, dịch vụ truyền hình cáp IPTV và OTT TV tiếp tục tăng trưởng. Dịch vụ OTT TV sẽ trở thành xu hướng chủ đạo của lĩnh vực phát thanh truyền hình trả tiền thời gian tới. Theo dự báo của Cục PTTH&TTĐT, doanh thu thị trường phát thanh truyền hình Việt Nam năm 2024 sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhưng với tốc độ chậm hơn năm 2023, khoảng 2,8%. Dịch vụ truyền hình OTT TV tiếp tục tăng mạnh hơn so với dịch vụ truyền hình trả tiền truyền thống. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền cần nắm bắt xu thế phát triển chung của thế giới để có phương án chuyển đổi, cung cấp dịch vụ phù hợp. Hội thảo Giao ban công tác quản lý hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình giữa Bộ TT&TT với các doanh nghiệp. Ảnh: Trọng Đạt Cục PTTH&TTĐT khuyến nghị, các doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ để giảm chi phí, nắm bắt tâm lý người dùng để giới thiệu nội dung phù hợp, quảng cáo hướng đối tượng, từ đó tăng tính hấp dẫn, doanh thu. Các doanh nghiệp cũng cần thiết kế các gói sản phẩm phù hợp với từng đối tượng thuê bao, đặc biệt là các bạn trẻ. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Cục PTTH&TTĐT sẽ tích cực giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là các vấn đề về bảo vệ bản quyền, tính phí bản quyền, xác định chi phí hạ tầng thụ động, quản lý phát triển các nội dung giá trị gia tăng trên dịch vụ. Cơ quan quản lý cũng sẽ chuyển đổi số trong việc quản lý cung cấp dịch vụ để tiếp nhận báo cáo nghiệp vụ trực tuyến, cảnh báo doanh nghiệp kịp thời để không xảy ra tình trạng vi phạm. Đóng góp góc nhìn, ông Lê Chí Công, Phó Chủ tịch Hiệp hội truyền hình trả tiền tại Việt Nam cho biết, năm 2023 thị trường truyền hình đã và đang có nhiều biến động, khán giả có xu hướng chuyển dịch thói quen xem truyền hình sang các nền tảng khác tiện dụng hơn. “Để cạnh tranh, ngành truyền hình cần nâng cao chất lượng, phát triển nội dung và tìm cách thích nghi với việc thay đổi thói quen của người xem. Điều này không thể giải quyết một sớm một chiều mà đòi hỏi những quyết sách chủ động, ứng phó linh hoạt, sáng tạo để duy trì đà tăng trưởng, phát triển theo hướng tích cực”, Phó Chủ tịch Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam chia sẻ.