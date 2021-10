Lượng lớn tiền mặt đang nằm ở đâu?

Giới tội phạm ít thích vận chuyển bảng Anh vì tờ giấy bạc có mệnh giá cao nhất chỉ là 50 bảng Anh. Tara Hanlon cần đến 5 vali để chứa gần 2 triệu bảng Anh vì bà này dùng toàn tờ 20 bảng. Giả thử bà này dùng toàn tờ 100 đô la Mỹ, bà ta chỉ cần chừng một vali rưỡi; còn xài tờ 500 euro thì bỏ vừa một vali xách tay. Thế giới buôn lậu tiền thích chọn đô la Mỹ hay euro hơn là bảng Anh.Điều đáng ngạc nhiên là ở ngay bên trong nước Mỹ, ít ai xài tờ 100 đô la để mua sắm; mua hàng mà trả bằng tờ 100 đô la sẽ bị soi mói rất kỹ.

Thế nhưng 80% giá trị tiền giấy đô la Mỹ đang lưu hành là tờ 100 đô la, tổng giá trị lên đến 16 tỉ đô la. Mặc dù châu Âu đã ngưng in tờ 500 euro từ năm 2016 vì Pháp phản đối, cho rằng chúng đang được bọn khủng bố sử dụng, hiện vẫn có 400 triệu euro lưu hành dưới hình thức tờ 500 euro; châu Âu còn in tổng cộng 750 triệu euro bằng tờ 200 euro và thêm 3,5 tỉ euro bằng tờ 100 euro. Vì sao các nước không chịu chấm dứt in các tờ giấy bạc mệnh giá lớn dù biết chúng chủ yếu do bọn tội phạm sử dụng? Đó là bởi không ai chịu ai, nước nào chịu chấm dứt sớm thì lỡ nước khác hưởng lợi seigniorage nhiều hơn làm sao? Lại là một nghịch lý tiền mặt.