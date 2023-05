Lượng khách tới Huế tăng đột biến nhờ các lễ hội truyền thống

Du khách tham quan không gian trưng bày các sản phẩm truyền thống bên bờ sông Hương.

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 5 ngày từ 29/4 đến 3/5, có 99.000 lượt khách đến với Huế, tăng 80% so với cùng kỳ 2022, trong đó có khoảng 36.300 khách quốc tế, tăng gấp 26 lần so với năm 2022. Doanh thu du lịch ước đạt 153 tỷ đồng, tăng 80% so với 2022.

Trong đó, khách lưu trú ước đạt 54.400 lượt, tăng 70% so với năm 2022, có 21.600 khách quốc tế, tăng gấp 27 lần so với 2022. Công suất buồng đạt 85%, riêng 3 ngày 29/4, 30/4 và 1/5, các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế có công suất đạt 100%.

Thống kê riêng lượng khách mua vé vào tham quan các điểm di tích thuộc khu di sản văn hóa thế giới trong 4 ngày 29/4, 30/4, 1/5 và 2/5 đạt 69.031 khách, trong đó có 11.272 khách quốc tế và 57.741 khách nội địa.

Đông đảo người dân, du khách xem các nghệ sĩ đến từ Vương quốc Bỉ biểu diễn cà kheo.