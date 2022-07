Lương duyên Man Utd - Ronaldo đối diện cái kết thảm họa

Câu chuyện của Ronaldo và Man Utd khác với Messi và Barcelona. Với CR7, sự nghiệp và mục tiêu của bản thân quan trọng hơn cả. Ronaldo đã chơi cho Real Madrid và Juventus sau khi rời sân Old Trafford. Khi không còn thấy CLB đủ tham vọng, hoặc không được đặt vào trung tâm của dự án, Ronaldo sẽ ra đi.

Vấn đề là, thái độ cương quyết của Man Utd trong thương vụ với Ronaldo cho thấy, "Quỷ đỏ" chưa sẵn sàng cho tương lai. Nửa đỏ thành Manchester vẫn cần những bàn thắng của một cầu thủ đã 37 tuổi.

Sự lừng khừng giữa cũ và mới từng khiến những cuộc cách mạng của Louis van Gaal, Jose Mourinho hay Solskjaer thất bại, bởi HLV mới không thể loại bỏ được hết "tàn dư" của người tiền nhiệm.

Ronaldo có thể không phải rắc rối trong phòng thay đồ, nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha là đại diện cho những giá trị xưa cũ, an toàn những khó đột phá. HLV Ten Hag sẽ xây dựng lối chơi xung quanh Ronaldo, hay áp đặt triết lý của ông lên các cầu thủ? Chiến lược gia người Hà Lan thỏa hiệp, rồi tận dụng Ronaldo trong vai trò mũi nhọn ra sao?

Ronaldo ghi tới 24 bàn thắng của Man Utd mùa trước, nhưng thống kê cho thấy anh chỉ chơi tốt khi được đặt vào vai trò trung tâm, được dồn bóng để ghi bàn.

Nhiều cầu thủ Man Utd chơi không tốt khi đặt cạnh Ronaldo.

Điều này vô tình triệt tiêu khả năng của các mũi tấn công xung quanh. Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bruno Fernandes hay trước đó là Mason Greenwood hoàn toàn biến mất sau cái bóng của Ronaldo.

Ronaldo không có lỗi, nhưng ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, khó đòi hỏi anh nâng tầm đồng đội. Anh chỉ ghi bàn, và khi anh Ronaldo cần nhiều bóng hơn, đồng nghĩa cơ hội cho những người còn lại sẽ ít hơn.

So với tin tưởng các chân sút trẻ, lựa chọn mang tên Ronaldo dĩ nhiên an toàn hơn về chuyên môn lẫn thương mại. Nhưng nếu cứ níu giữ vỏ bọc an toàn đó, "Quỷ đỏ" sẽ đi xa đến đâu?

Có lẽ, Man Utd nên dũng cảm nghĩ đến viễn cảnh chia tay Ronaldo. Quyết tâm ra đi của CR7 càng thúc đẩy điều này nhanh chóng xảy ra. Ronaldo cần đảm bảo cơ hội chinh phục danh hiệu và chơi ở Champions League mùa tới. Man Utd cũng cần thay thế những giá trị cũ để xây dựng đội bóng giàu năng lượng, thi đấu như một tập thể đúng nghĩa.

Khi cả hai không còn thuộc về nhau, rời xa là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề có lẽ là chia tay theo cách mềm mỏng nhất có thể. Sau những năm tháng cống hiến, Ronaldo xứng đáng được Man Utd tôn trọng mong muốn cuối cùng.