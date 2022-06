Lương của Johnny Depp được tiết lộ

Trong phiên tòa xét xử tội phỉ báng của Johnny Depp chống lại vợ cũ của anh, Amber Heard, đại diện của anh, Jack Whigham (người đại diện cho Johnny tại Creative Artists Agency trước khi chuyển sang Range Media Partners), đã tiết lộ thông tin trong khi bị thẩm vấn vào đầu tháng về khoản tiền nam diễn viên nhận được trong các phim tính từ năm 2017 trở lại đây.

Tại ghế nhân chứng, Jack đã tiết lộ những gì Johnny được trả cho các phim Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Murder on the Orient Express, City of Lies, Waiting for the Barbarians, và những gì anh ấy được cho là được trả cho Pirates 6 - nếu bộ phim được thực hiện. Qua đó có thể thấy số lương của Johnny giảm dần sau những ì xèo ly hôn giữa anh và Amber Heard.