Lương Bích Hữu live như nuốt đĩa, dân mạng gọi Chi Pu học hỏi

Mới đây, netizen truyền tay nhau rần rần đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Lương Bích Hữu trình diễn ca khúc đình đám Cô gái Trung Hoa tại một sự kiện âm nhạc.

Theo đó, trong đoạn clip nữ ca sĩ đã trưng trổ được khả năng hát live toàn tập mà không hề có beat nhạc. Nguyên nhân vì gặp sự cố âm thanh nên Lương Bích Hữu đã quyết định "chiêu đãi" người hâm mộ bằng màn hát live ngọt ngào.

Your browser does not support the video tag.

Lương Bích Hữu trưng trổ giọng hát đầy nội lực của mình không cần đến nhạc

Phía dưới bình luận, nhiều cư dân mạng thừa nhận rằng mỗi lần Lương Bích Hữu cất giọng hát live đều họ bồi hồi, u mê trước chất giọng đặc trưng và cao vút này.