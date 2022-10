Lương Bích Hữu hát át tiếng mưa, khán giả vỗ tay rần rần

Mới đây, Lương Bích Hữu tiếp tục có một đêm diễn thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Theo đó, khi nữ ca sĩ đang trình diễn thì trời bỗng đổ một cơn mưa rất to và dai dẳng, dàn âm thanh cũng không thể nào hoạt động tiếp tục. Ngay lập tức, Lương Bích Hữu đã trổ tài hát chay một đoạn ca khúc Xem Như Em Chẳng May dành tặng cho khán giả dưới trời mưa to.