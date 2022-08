Lương Bích Hữu: Đường tình duyên lận đận, từng bị bỏng nặng đến mức phải tạm dừng ca hát

Lương Bích Hữu từng là thần tượng của nhiều khán giả 8x, 9x khi hoạt động trong nhóm nhạc đình đám H.A.T. Giai điệu của những ca khúc Yêu Làm Chi, Đành Nói Lời Chia Tay, Sắc Màu Trái Tim, Tuổi Xì Tin... là những kí ức âm nhạc không thể quên trong lòng người hâm mộ. Năm 2004, album đầu tay We are H.A.T của nhóm đã tiêu thụ được 30.000 bản đĩa vật lý - một con số không tưởng vào thời điểm này với một nhóm nhạc nữ.

Lương Bích Hữu - Ưng Hoàng Phúc song ca trong một chương trình gần đây.

Sau khi H.A.T tan rã, Lương Bích Hữu tiếp tục tỏa sáng trên con đường solo. Nữ ca sĩ ra mắt một số album như Cô Gái Trung Hoa, It's not over, Ây da ây da... Những bài hát Cô Gái Trung Hoa, Dằm Trong Tim, Trễ Hẹn Nữa Rồi... đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.