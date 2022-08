Lương Bích Hữu đỉnh cao một thời, genZ lại chỉ biết Chi Pu MONO

Tối 27/8, ca sĩ Lương Bích Hữu lộ diện tại một chương trình sau thời gian ẩn giấu dưới hình tượng Kim Sa Ngư. Tuy không phải là ca sĩ tháo mặt nạ đầu tiên nhưng màn xuất hiện của "cô gái Trung Hoa" đã để lại nhiều cảm xúc cho cả khán giả lẫn dàn cố vấn.

Màn bẻ giọng gây sửng sốt của Lương Bích Hữu