Trứng vịt lộn là món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, chi phí lại thấp so với giá một bữa ăn nhẹ. Bạn có thể dùng món này trong bữa sáng hoặc các bữa xế.

Cách làm như sau: Bạn bắc nồi lên bếp, cho nước dừa vào, chờ cho nước sủi tăm rồi mới bỏ trứng vào luộc. Đặt trứng vào muôi rồi nhẹ nhàng cho vào nồi nước để trứng không bị vỡ. Dùng muôi khuấy nhẹ theo vòng tròn để trứng định hình và chín đều.

Khi nước sôi, cần hạ nhỏ lửa và luộc khoảng 15 phút rồi tắt bếp, đậy vung thêm 5 phút cho trứng chín, ngọt thơm. Không nên lấy ra quá sớm để tránh tình trạng trứng chưa chín kỹ, dễ bị tanh và kém an toàn. Bạn có thể kiểm tra trứng chín hay chưa bằng cách dùng đũa gắp, nếu dễ gắp là trứng đã chín.

Nước dừa có rất nhiều ứng dụng trong nấu nướng. Luộc trứng vịt lộn cho thêm thứ này, trứng sẽ không tanh và rất ngon.

Cách chọn mua trứng vịt lộn ngon

Nên chọn trứng vịt lộn non vì trứng non sẽ mềm ngon và giàu dinh dưỡng. Kiểm tra phần đầu của trứng bằng cách soi dưới ánh sáng, nếu bạn thấy khoảng trống rộng thì đó là quả trứng đã già, còn nếu là khoảng trống nhỏ thì đó là trứng vịt lộn non.