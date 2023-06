Luộc trứng ở lò vi sóng, người phụ nữ gặp sự cố khiến mặt bị hủy hoại

Tại sao quả trứng phát nổ?

Một báo cáo do Hiệp hội Âm học Hoa Kỳ (the Acoustical Society of America) công bố vào năm 2017 cho thấy quả trứng có thể bị phát nổ khi luộc chín bằng lò vi sóng.

Báo cáo được đưa ra sau khi một người đàn ông kiện một nhà hàng vì anh đã ăn một quả trứng luộc chín được hâm nóng lại. Anh bị bỏng và tổn thương thính giác, theo The New York Times.

Sau khi thử luộc gần 100 quả trứng bằng lò vi sóng, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng lòng đỏ của một quả trứng luộc chín được hâm nóng lại có thể đạt tới nhiệt độ cao tới 100°C, tức nhiệt độ sôi của nước.

Trong quá trình luộc trứng, những khối nước li ti được hình thành khi các protein bên trong lòng đỏ kết tụ lại với nhau.

Lò vi sóng sẽ làm quá trình kết tụ diễn ra cực nhanh, khiến nhiệt độ lòng đỏ tăng vọt, đun sôi khối nước li ti bên trong, hậu quả là trứng có thể phát nổ. Nếu vẫn muốn ăn theo cách này, bạn ít nhất nên đợi trứng nguội bớt.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng ghi nhận lực nổ của một quả trứng được quay trong lò vi sóng có thể đạt tới 133 decibel, chỉ thấp hơn 30 decibel so với lực nổ của súng ngắn.