Luộc thịt gà đừng chỉ cho nước lã: Cho thêm thứ này thịt gà ngon ngọt, da vàng óng, không bị nứt

2. Sơ chế gà

Đầu tiên mua gà về giết mổ, rửa sạch, sát muối, rửa đi rửa lại cho thật sạch. Nếu mua để ăn thì nên chọn gà mái vì gà mái xương nhỏ, thịt trắng, da vàng, ăn ngọt béo.

Làm sạch gà xong, nhớ bóc hết những lá mỡ ở bụng và phần ức sát cổ gà ra áp chảo lấy mỡ gà. Sau khi bóc hết mỡ thì bỏ gà vào nồi, đổ ngập nước, thêm củ hành khô hay củ hành tây hoặc gốc hành vào luộc cùng, nếu nấu phở thì thêm cả mấy lát gừng. Còn nước luộc gà để nấu canh thì đừng cho gừng vì gừng sẽ kén loại rau nấu cùng.

3. Cách luộc gà ngon

Trước khi luộc, thêm vào 2 thìa muối to, đủ làm nước vừa vị như vẫn nấu canh, rồi bỏ lên bếp đun lửa to vừa. Tới khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa đun thêm 10 phút – 20 phút tuỳ gà to nhỏ rồi tắt bếp.