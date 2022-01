Luộc gà nhớ thêm thứ nước này, đảm bảo da vàng ươm, căng bóng, thơm nức nở

- Gà sau khi bóc hết mỡ thì bỏ vào nồi, đổ ngập nước, thêm củ hành khô hay củ hành tây hoặc gốc hành vào luộc cùng (nếu nấu phở thì thêm cả mấy lát gừng).



Còn nước luộc gà để nấu canh thì đừng cho gừng vì gừng sẽ kén loại rau nấu cùng)

Cách luộc gà ngon

- Thêm vào 2 thìa muối to, đủ làm nước vừa vị như vẫn nấu canh, rồi bỏ lên bếp đun lửa to vừa, tới khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa đun thêm 10 phút – 20 phút tuỳ gà to nhỏ rồi tắt bếp.

- Ngâm gà trong nồi khoảng 30 phút thì lấy ra thì đem gà xả dưới vòi nước lọc lạnh cho giòn, nhân tiện rửa sạch hết cặn tiết bám trên gà rồi để ráo nước.