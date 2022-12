Luna Đào hé lộ lý do chia tay người yêu

Sau sản phẩm ra mắt vào giữa năm 2020, Luna Đào dần trở nên "im hơi lặng tiếng" trong thị trường âm nhạc. Một phần vì dịch, một phần vì Luna Đào muốn dành thời gian để phát triển công việc là một beauty blogger.

Sau 2 năm, Luna Đào chính thức quay trở lại với âm nhạc bằng ca khúc hoàn toàn mới, được viết cùng “người yêu cũ” có tên Những Chàng Trai Em Từng Yêu vừa được chính thức ra mắt ngày 1/12.