Lùm xùm tình ái xôn xao showbiz Việt

Việc công bố muộn là vì Cát Phượng lo ngại vụ việc sẽ ảnh hưởng công việc của cả hai, nhất là Kiều Minh Tuấn có nhiều dự án phim thời gian qua.



Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn tan vỡ

Cả hai có 12 năm bên nhau

Kết thúc 12 năm bên nhau, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn khiến công chúng lại một lần nữa xôn xao với hai luồng ý kiến trái chiều. Một số chỉ trích Kiều Minh Tuấn bênh vực Cát Phượng và ngược lại.

Trước đây, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn cũng từng là cái tên được bàn tán sôi nổi khi vụ "phim giả tình thật" giữa Kiều Minh Tuấn và diễn viên An Nguy trong phim Chú Ơi, Đừng Lấy Mẹ Con lan tỏa. Một số người thời điểm đó chỉ trích Kiều Minh Tuấn và An Nguy, bênh vực Cát Phượng. Một số khác lại chỉ trích Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, An Nguy vì cho rằng tất cả chỉ là chiêu trò quảng bá phim. Kết quả, phim bị tẩy chay, doanh thu thấp, nhà sản xuất nộp đơn kiện diễn viên và Kiều Minh Tuấn hoàn trả phần thù lao 900 triệu đồng cho nhà sản xuất.

Hiền Hồ với "anh trai nương tựa"