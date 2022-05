Lùm xùm sử dụng tiền công đức: TP Hải Phòng chỉ đạo, huyện xã xử lý không xong

Trả lời PV VTC News, một lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết, thời gian qua, UBND Thành phố có nhiều văn bản chỉ đạo huyện An Dương giải quyết vụ việc tại Di tích đền - chùa Cái Tắt (thôn Cái Tắt, xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng), tuy nhiên đến nay huyện và xã vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Trong đó nổi cộm là việc sử dụng tiền công đức không đúng quy định và mất đoàn kết nội bộ, khiến người dân bức xúc.

“Thành phố có nhiều văn bản chỉ đạo rồi nhưng huyện cứ bao che”, vị lãnh đạo TP Hải Phòng thông tin.

Đền Cái Tắt, xã An Đông (An Dương, Hải Phòng) thờ Nam Hải Đại Vương Phạm Tử Nghi (một vị võ quan Nhà Mạc, thế kỷ 16).

Sử dụng tiền công đức sai mục đích

Theo kết quả xác minh từ Ban Cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng, tính đến tháng 1/2022, số tiền công đức vào đền Cái Tắt là gần 600 triệu đồng. Theo quy định, mọi hoạt động chi tiêu, sử dụng số tiền trên phải được sự đồng ý của Trưởng Ban quản lý đền và UBND xã An Đồng.

Tuy nhiên, các thành viên Tiểu Ban quản lý đền đã tự ý chuyển hơn 130 triệu đồng cho Chi ủy Chi bộ thôn Cái Tắt để mua sắm cơ sở vật chất cho nhà văn hóa thôn mà không được sự đồng ý của Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng Ban quản lý và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã An Đồng.

Ngoài ra, số tiền công đức 457 triệu đồng còn lại, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng thôn Cái Tắt đứng tên 3 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng, ông Phạm Văn Mùa (người trong thôn) giữ 57 triệu đồng tiền mặt.