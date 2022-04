Lùi lịch mở vòng quốc gia cuộc thi giải Toán, Vật lý qua Internet năm học 2021 - 2022

Trong năm thứ 14 được tổ chức, Violympic đã hoàn thành vòng thi cấp tỉnh, thành phố - vòng áp chót của cuộc thi. Đã có 174.072 học sinh hoàn thành bài thi, tăng 10,8% so với số học sinh dự kiến và tăng 44% so với năm học 2020 - 2021.

Cũng theo thống kê của Ban tổ chức, ở vòng thi áp chót, 2 địa phương là Trà Vinh và Kiên Giang đã tổ chức quy mô cấp tỉnh với gần 200 Phòng GD&ĐT cùng hơn 4.300 trường được xác thực tham gia. Những địa phương có số lượng học sinh tham gia đông nhất là Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình. Các khối có đông học sinh tham gia nhất là những khối có tổ chức vòng quốc gia gồm lớp 2, 3, 4 và 5.

Với vòng cuối cùng của cuộc thi giải Toán, Vật lý qua Internet năm học 2021 - 2022, Ban tổ chức quyết định điều chỉnh lùi thời gian tổ chức thi sang ngày 23/4, chậm hơn gần nửa tháng so với lịch dự kiến. Lý do là nhiều tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nên học chậm so với chương trình của Bộ GD&ĐT.