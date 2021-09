Lucas Hoàng Húc Hi 'bay màu', Tiêu Chiến - Dương Tử sẽ gia nhập 'Keep Running' mùa mới?

Keep Running (Running Man bản Trung) là show quốc dân tại đất nước này, đã đồng hành cùng khán giả trong suốt 9 năm liền và sắp tới là mùa thứ 10. Nhiều khả năng, dàn thành viên cố định lại tiếp tục có sự thay đổi, khả năng cao là Hoàng Húc Hi và Angela Baby.

Mùa 9 Keep Running đã khép lại

Vì giới giải trí đang thắt chặt và quản lý gắt gao, loại bỏ những nghệ sĩ vô đạo đức, thế nên với scancal "bắt cá nhiều tay", nói xấu đồng đội, Hoàng Húc Hi đã vấp phải sự tẩy chay dữ dội từ cộng đồng mạng. Do đó, việc nam idol mất suất trong Keep Running được xem là điều chắc chắn.