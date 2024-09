Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran dừng sử dụng mọi loại thiết bị liên lạc kỹ thuật

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ra lệnh cho tất cả các thành viên ngừng sử dụng tất cả các loại phương tiện liên lạc kỹ thuật. Sau các vụ tấn công làm hàng ngàn máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah tại Li-băng phát nổ vào tuần trước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran (IRGC) đã ra lệnh cho tất cả các thành viên ngừng sử dụng tất cả các loại phương tiện liên lạc kỹ thuật. Đây là một phần trong kế hoạch tổng kiểm tra tất cả các thiết bị kỹ thuật, không chỉ bao gồm các thiết bị liên lạc. Một quan chức an ninh Iran cho biết hầu hết các thiết bị của nước này đều là hàng tự chế hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc hoặc Nga. Hàng loạt vụ máy nhắn tin, bộ đàm phát nổ tại Li-băng gây ra thương vong lớn vào tuần trước. Ảnh: NPR Tuần trước, hàng loạt thiết bị nhắn tin đã phát nổ trên khắp các thành trì của Hezbollah. Các vụ nổ đã giết chết 39 người và làm bị thương hơn 3.000 người. Li-băng và Hezbollah cho biết Israel đứng sau các cuộc tấn công. Israel không phủ nhận cũng không xác nhận sự liên quan. Lực lượng IRGC có biên chế khoảng 190.000 nhân sự và đang áp dụng mã hóa đầu cuối trong hệ thống nhắn tin. Có thông tin cho hay, quan chức của IRGC đã liên hệ với Hezbollah để đánh giá kỹ thuật và một số mẫu thiết bị phát nổ đã được gửi tới Tehran để các chuyên gia Iran kiểm tra. IRGC là lực lượng chính trị, quân sự và kinh tế hùng mạnh ở Iran có mối quan hệ chặt chẽ với Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Được thành lập sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979 nhằm bảo vệ chế độ, IRGC có lực lượng bộ binh, hải quân và không quân riêng để giám sát vũ khí chiến lược của Iran. Quân đội Iran sử dụng nhiều thiết bị liên lạc được mã hóa, bao gồm cả bộ đàm, để liên lạc an toàn. Mặc dù có mẫu mã và thương hiệu khác nhau, nhưng thiết bị liên lạc quân sự của Iran thường được phát triển trong nước hoặc có nguồn gốc từ sự kết hợp giữa các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài. Quan chức của IRGC cho biết lực lượng vũ trang của Iran đã ngừng sử dụng máy nhắn tin trong hơn hai thập kỷ. Bên cạnh đó, Tehran đã phát triển các hệ thống truyền thanh cấp quân sự riêng thông qua ngành công nghiệp quốc phòng nội địa để tránh phụ thuộc vào hàng nhập khẩu nước ngoài, đặc biệt là do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Iran từng nhập khẩu các thiết bị liên lạc từ các quốc gia như Trung Quốc, Nga và Nhật Bản. (Tổng hợp)