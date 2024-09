Lực lượng tinh nhuệ TPHCM đội mưa tầm tã dọn dẹp cây xanh tại Hà Nội

Sau khi bão số 3 (tên gọi quốc tế là Yagi) đổ bộ vào miền Bắc, 48 nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh TPHCM đã tức tốc lên đường đến Hà Nội và Hải Phòng để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão.

Ông Nguyễn Doãn Hải, Phó giám đốc công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM, cho biết đơn vị cử 22 nhân viên xử lý cây gãy, đổ ở Hà Nội, còn 26 nhân viên được phân công tăng cường cho Hải Phòng.

8h ngày 11/9, Hà Nội mưa tầm tã, những cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH MTV Cây xanh TPHCM vận quần áo mưa, có mặt tại khu vực ngã 3 Cù Chính Lan - Trường Chinh (quận Thanh Xuân) để tiến hành cắt hạ cây xanh cao hơn 30m bị bão Yagi quật đổ vào nhà dân.

Do cây xanh bị đổ cao, to, cành lá sum suê nên việc cắt hạ được các công nhân quan sát, đánh giá một cách kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.