Lực lượng Không quân Iran sẽ bắt đầu huấn luyện với máy bay Su-35 của Nga

Do đó, các quan chức Mỹ đã đề cập đến sự hình thành của một “mối quan hệ đối tác quốc phòng toàn diện” giữa Nga và Iran, trái ngược hoàn toàn với sự do dự trước đây của Nga trong việc tăng cường quan hệ an ninh với Tehran do áp lực của phương Tây và Israel.

Khi các quan chức Mỹ nhấn mạnh mối quan hệ đối tác quốc phòng này sẽ gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng của Iran, xuất hiện các luồng quan điểm cho rằng các báo cáo về việc Lực lượng Không quân Iran sắp tăng cường sức mạnh với các máy bay chiến đấu của Nga có thể chủ yếu nhằm gây áp lực đối với các quốc gia Arab bị phương Tây chỉ trích vì đã không ủng hộ các quan điểm của phương Tây chống lại Nga và vì việc tăng cường quan hệ của họ với Trung Quốc.

Các báo cáo về việc đào tạo phi công Iran để vận hành Su-35 xuất hiện khi Arab Saudi tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc họp thượng đỉnh chưa từng có, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo của các quốc gia Arab chủ chốt.