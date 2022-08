Lực lượng chức năng lập lại trật tự cho sân bay Tân Sơn Nhất

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi lực lượng công an, kiểm soát an ninh khu vực Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Thanh tra Sở GTVT cùng các đơn vị liên quan về việc tăng cường kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực sân bay. Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị vào cuộc để xử lý triệt để tình trạng cò mồi, chèo kéo, bắt khách gây mất an ninh trật tự diễn ra thời gian qua.

Trong đó, lực lượng Thanh tra Sở GTVT sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Đồng thời, đơn vị này chịu trách nhiệm phân luồng, điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc bên trong Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.