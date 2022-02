Luật sư: Ông Lê Tùng Vân già yếu, khó khăn tiếp xúc hoặc lấy lời khai

Các bị can đã được làm việc với luật sư



Liên quan đến sự việc Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố, hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã cấp giấy chứng nhận bào chữa cho các bị can gồm 5 luật sư: luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Ngô Thị Hoàng Anh, luật sư Nguyễn Văn Miếng, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc và luật sư Đào Kim Lân.



Bốn bị can trong vụ án bao gồm: ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàng Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), và Lê Thanh Tùng Dương (SN 1995) hiện đang bị điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" (quy định tại điều 331 Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi 2017).



Theo đó, bị can Lê Tùng Vân đang được tại ngoại, các bị can khác đang bị tạm giam.



Trao đổi với PV, luật sư Đào Kim Lân cho biết vừa qua, các luật sư đã tham gia các buổi làm việc cùng điều tra viên, kiểm soát viên đối với tất cả các bị can trong vụ án theo đúng tiến độ và lịch làm việc do cơ quan điều tra sắp xếp.

"Hiện nay, do vụ án đang trong quá trình điều tra nên các thông tin phải chờ vào kết luận của các cơ quan công an. Các luật sư không có ý kiến về nội dung nhưng làm việc trên tinh thần tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội đối với thân chủ của mình", ông nói thêm.



Nhiều thông tin là sự "thổi phồng" của dư luận



Tham gia vào một vụ án nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội, nhưng đối với luật sư Lân, đây chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn như bao vụ án khác.



Luật sư Lân nói: "Dư luận xã hội có nhiều vấn đề vượt xa bản chất vụ việc. Theo thông tin chính thức của cơ quan cảnh sát điều tra, các bị can chỉ đang bị truy tố về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' (quy định tại điều 331 Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi 2017), còn những thông tin khác chỉ là sự thổi phồng của dư luận hoặc những đồn đại không có căn cứ tính đến thời điểm hiện nay".