Luật sư: Kiến nghị bắt khẩn cấp cha ruột bé gái bị 'dì ghẻ' bạo hành

Tối 30/12, trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết Hội đang tiến hành những thủ tục kiến nghị các cơ quan tố tụng bắt khẩn cấp ông N.K.T.Th. (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM), cha ruột của bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành.



Theo đó, kiến nghị bắt khẩn cấp sẽ được gửi đến Công an quận Bình Thạnh, VKSND quận Bình Thạnh, Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM và các cơ quan tố tụng Trung ương nhằm tránh sót người, lọt tội.



Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu V.A.



Vào chiều 29/12, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cũng đã gửi công văn đến HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM, Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) và các đơn vị có liên quan; yêu cầu làm rõ vai trò, trách nhiệm của ông N.K.T.Th.



Phân tích về tội danh "Hành hạ người khác" mà Công an quận Bình Thạnh khởi tố với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai), luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết hành hạ người khác nghĩa là đối xử tàn tệ, chẳng hạn như bỏ đói, nhốt nạn nhân khiến nạn nhân qua đời.



Như vậy, hành hạ có thể hiểu là cách đối xử tàn tệ chứ không phải dùng hung khí nguy hiểm tấn công trẻ em là đối tượng yếu thế dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ bức xúc trước cái chết của bé V.A khi bị dì ghẻ bạo hành Trong khi đó, cháu V.A lại nhập viện với vết thương bầm tím nhiều nơi như mông, đùi, hông, lưng và sưng mũ ở vùng vai trái, trên thái dương phải có vết thương được khâu trước đó, đã lành.



Khám nghiệm tử thi, cháu V.A. bị tổn thương vùng ngực, bụng, gãy 3 xương sườn, tụ máu vùng đầu, phù não nhẹ.



Với những vết thương như vậy, luật sư Ngọc Nữ cho biết: "Các cơ quan chức năng cần phải khởi tố tội 'Cố ý gây thương tích' chứ không thể là tội 'Hành hạ người khác'. Trong quá trình điều tra, nếu đủ chứng cứ có thể khởi tố tội 'Giết người'.



Trong trường hợp này, nạn nhân lại là trẻ em nên đó là tình tiết tăng nặng, đứa trẻ mới 8 tuổi không thể tự vệ được nên tôi rất buồn".



Đối với người cha cháu bé, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đang tiến hành các thủ tục đề nghị các cơ quan tố tụng bắt khẩn cấp ông N.K.T.Th. vì cho rằng suốt một thời gian dài ở chung nhà, không thể nào ông Th. nói rằng không biết cháu bị đánh đập dã man như vậy, ông Th. còn chở cháu đi khâu vết thương.



"Chúng tôi sẽ kiến nghị bắt người cha này để tránh sót người lọt tội", luật sư Ngọc Nữ nhấn mạnh.