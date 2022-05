Luật sư: 'Johnny Depp chỉ thắng được tòa án dư luận'

Tuy nhiên, Bruce White - chánh án tòa án quận Fairfax - từ chối yêu cầu của VPA và cho phép Johnny Depp tiếp tục kháng cáo với lý do: "Đây là án lệ lâu đời của Virginia".

Horace Greeley, một trong các bị đơn, đã nói: "James sẽ không mang đơn kiện đến New York cũng như Otsego, vì anh ta được biết đến nhiều tại đây", nhằm ngụ ý việc Cooper mang tiếng xấu ở khắp đất nước. Câu nói này khiến Greeley bị tòa án New York coi là phỉ báng bởi ngụ ý.



Cuộc chiến ở tòa của cặp sao Hollywood được truyền thông xem là "rạp xiếc", "phim truyền hình". Ảnh: Glamour UK.

Dù bồi thẩm đoàn quyết định như thế nào thì vụ việc cũng không làm Jack Browning - luật sư tại Davis Wright Tremaine LLP, người đại diện cho các khách hàng truyền thông bao gồm New York Post và Last Week Tonight With John Oliver - lo lắng.

Anh chỉ xem cuộc chiến giữa Depp và Heard như một vụ án "sui generis" (ý chỉ của riêng người trong cuộc) mà không rút ra được nhiều bài học lớn hơn cho công chúng.

"Liệu trường hợp của Johnny và Amber có liên hệ rộng rãi đến các khách hàng sau này không? Không rõ là chuyện gì đang xảy ra!", Jack Browning nói.

Phiên xử những ngày qua đề cập phong trào #MeToo, bạo lực và sự suy đồi của người nổi tiếng với các diễn biến "hấp dẫn như bộ phim truyền hình", "gay cấn hơn trận đấu vật" - theo CBS News mô tả. Và cuối cùng, khán giả chỉ đang chờ xem ai mới là người vào vai phản diện.

Luật sư giải trí Mitra Ahouraian đã theo dõi từng phút của quá trình tố tụng, nói: "Vụ kiện chỉ giúp Johnny Depp thắng được tòa án dư luận. Anh ấy đang sử dụng tòa án như công cụ truyền tải tiếng nói, giúp bản thân được lắng nghe".

"Nhưng kết quả thì sao?", phóng viên Variety thắc mắc, và cô lập tức đáp lại: "Không bên nào thắng cả".

Theo Zing