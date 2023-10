Luật sư bức xúc vì mua phải 2 quả địa cầu có hình 'đường lưỡi bò'

Cơ thủ Trần Quyết Chiến bỏ giải đấu ở Trung Quốc vì "đường lưỡi bò"

Ngày 23/9 vừa qua, cơ thủ Trần Quyết Chiến đã bỏ giải đấu Billiard được tổ chức ở Trung Quốc vì trên sóng truyền hình trực tiếp trận đấu giao hữu giữa anh và tay cơ Dick Jaspers đã bị lồng ghép hình bản đồ Trung Quốc có "đường lưỡi bò".

Cơ thủ Trần Quyết Chiến cho rằng việc chiếu bản đồ Trung Quốc có "đường lưỡi bò" không phù hợp với hình ảnh về chủ quyền của đất nước nên đã cùng huấn luyện viên ngưng tham gia sự kiện và lập tức trở về Việt Nam.

Hành động của anh Chiến đã nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của dư luận.

"Đường lưỡi bò", hay "đường 9 đoạn" do Trung Quốc đơn phương vẽ ra đòi yêu sách chủ quyền phi lý với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế (PCA) ở The Hague, Hà Lan từng phán quyết ngày 12/7/2016 rằng "đường lưỡi bò" do Trung Quốc vẽ ra "không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982".

Việt Nam cũng nhiều lần bác bỏ cái gọi là "đường 9 đoạn" cũng như các yêu sách biển trái với luật pháp quốc tế.