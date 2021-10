Luật sư bị tố hành hung đề nghị xử lý bà Phương Hằng tội vu khống

Sau khi Công an TP.HCM có thông tin chính thức về việc Nguyễn Phương Hằng bị ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư "hành hung" tại trụ sở đơn vị là sai sự thật, luật sư đã chính thức gửi đơn tố cáo bà về tội vu khống.

Cụ thể, ngày 18/10, Công an TP.HCM cho biết, đã nhận đơn của luật sư Lê Thành Kính đề nghị xác minh xử lý việc bị bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1972, ngụ quận 3, TP.HCM) vu khống vào chiều ngày 17/10.

Trong đơn của ông Kính cho biết, ngày 16/10, ông cùng các luật sư bảo vệ cho ông Võ Hoàng Yên (hay còn gọi là "thần y" Võ Hoàng Yên, SN 1975, ngụ tỉnh Bình Thuận) đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM làm việc theo yêu cầu của đơn vị này.

Nội dung làm việc liên quan đến việc bà Phương Hằng tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà ở TP.HCM cùng 1 số tỉnh, thành phố.