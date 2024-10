'Luật ngầm' showbiz Việt: Từ cát-xê đến 'chỗ đứng' trên poster

Showbiz là một xã hội thu nhỏ với đầy rẫy màn ganh đua, những quy luật ngầm đằng sau ánh hào quang sân khấu mà nhiều nghệ sĩ phải tuân theo. Nói đến showbiz, nhiều khán giả nghĩ ngay đến những diễn viên, Hoa hậu, người mẫu, ca sĩ nổi tiếng… Thế nhưng ít ai biết rằng, khán giả phần nào chỉ được chiêm ngưỡng vỏ bọc lung linh đẹp đẽ bên ngoài ánh hào quang mà không biết công việc này còn lắm góc khuất. Không chỉ đầu tư hình ảnh, rèn luyện giọng hát, diễn xuất tốt… nghệ sĩ còn phải học cách đối nhân xử thế để tồn tại lâu trong giới. Quang Lê: “Khi đi ăn, nghệ sĩ nào nổi tiếng hơn phải trả tiền”

Quang Lê chia sẻ trong video với Thuý Nga. Mới đây, trong một clip với Thuý Nga, ca sĩ Quang Lêtiết lộ về quy luật đi ăn giữa các nghệ sĩ với nhau. Theo Quang Lê: “Thường thì tôi đi ăn đều là được mời, nghệ sĩ thường ít mời người khác ăn. Trong showbiz có một luật lệ ngầm là khi đi ăn, nghệ sĩ nào nổi tiếng hơn phải trả tiền vì đơn giản là nổi tiếng hơn thì nhiều tiền hơn, giàu hơn”. Vị trí xuất hiện trên băng rôn cũng có quy luật Băng rôn chương trình tưởng chừng chỉ cần đẹp, đầy đủ thông tin là được nhưng không. Việc nghệ sĩ xuất hiện ở vị trí nào, to hay nhỏ đều có quy luật riêng. Việc vị trí xuất hiện không hợp lý, kích thước các nghệ sĩ to nhỏ không phù hợp từng là nguồn cơn của biết bao câu chuyện "cạch mặt nhau" ở showbiz.

Những nghệ sĩ lớn, nổi tiếng sẽ nằm ở vị trí trung tâm và có kích thước nổi bật ở băng rôn. Còn nhớ cách đây vài năm, một ca sĩ đã đăng tấm vé của một chương trình và thể hiện sự bức xúc khi việc sắp xếp vị trí, kích thước ảnh và tên trên tấm vé mời không phù hợp với tên tuổi của mình và các đàn em. Hay như năm 2019, trong băng rôn của một chương trình, BTC đã in hình nghệ sĩ Quốc Đại nhỏ hơn ca sĩ Hoài Lâm. Sự việc này đã khiến Hoài Lâm phải lên tiếng: "Xin lỗi chú Quốc Đại và khán giả vì có sự nhầm lẫn trong việc sắp xếp tên của tôi trước chú Quốc Đại trên băng rôn quảng cáo chương trình. Về tuổi đời lẫn tuổi nghề, chú Đại hơn tôi rất nhiều nên việc xếp tên này là một nhầm lẫn". Tiền boa tính thế nào? Năm 2022 trong một lần chia sẻ với báo chí, bà xã nhạc sĩ Lê Quang nói: “Ngày xưa, tôi đi hát ở Việt Nam, khách mà 'boa' cho tôi nhiều cỡ nào, tôi cũng đưa hết cho ban nhạc. Ở Việt Nam có 'luật', ca sĩ hát nhà hàng hay này kia là phải chia đôi tiền 'boa' với ban nhạc. Nhưng tôi thì khác, cho hết ban nhạc. Qua Mỹ cũng vậy, cách đây 8 năm, có khán giả 'boa' tôi 100 USD, thời đó tiền rất lớn, vậy mà tôi cũng cho ban nhạc luôn”.

Bà xã nhạc sĩ Lê Quang tiết lộ về tiền boa. Chia sẻ về lý do chia đôi tiền "boa", Cam Thơ cho biết ban nhạc chính là “linh hồn” của sân khấu, quyết định sự thành bại của buổi diễn. Thậm chí, nếu ca sĩ làm phật lòng ban nhạc, họ có thể khó “kiếm ăn”. Điều khoản hợp đồng giữa BTC với nghệ sĩ Cũng như bao ngành nghề khác, trước khi nhận lời mời biểu diễn cho 1 chương trình nào đó, giữa nghệ sĩ và BTC luôn phải ký kết 1 bản hợp đồng với rất nhiều điều khoản khác nhau.

Các nghệ sĩ hạng A luôn có cả đội ngũ làm hợp đồng để bảo đảm quyền lợi của 2 bên. Những bản hợp đồng có thể dài đến 8 trang trong khi yêu cầu của nghệ sĩ với BTC chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi. Từ trước đến nay, bất cứ khi nào nghệ sĩ đi muộn thì sẽ bị phạt còn BTC báo giờ sai và bắt họ chờ vì sắp xếp giờ giấc chương trình không chuẩn thì chưa từng có điều khoản phạt nào. Đây là vấn đề nhạy cảm khiến rất nhiều người làm nghề cảm thấy khó chịu, bất công. Vấn đề cát-xê: Đâu là điều cấm kỵ, nhạy cảm nhất? Điều kiêng kị nhất trong hợp đồng của 1 người nghệ sĩ với ban tổ chức show đó chính là việc tiết lộ số tiền cát-xê là bao nhiêu hoặc email, tin nhắn mật trao đổi trong công việc. Bất cứ một môi trường làm việc nào cũng đều có những nguyên tắc riêng biệt chỉ có điều tại showbiz để đạt được sự nổi tiếng và giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng không phải là điều dễ dàng. "Quy luật ngầm" hay chính là những thử thách, kinh nghiệm và bài học mà mỗi ngôi sao đều ít nhất hơn 1 lần từng trải qua.