Luật ngầm showbiz hoán đổi: Mỹ Tâm mất vedette vào tay Isaac?

Nguyên văn bài viết của ông Nhật Nam: PHẢN HỒI LUỒNG Ý KIẾN "Về nguyên tắc sắp xếp thứ tự trình diễn trong một chương trình đối với các ca sĩ, lẽ dĩ nhiên, bản thân tôi luôn đủ hiểu nên làm như thế nào để đáp ứng những yêu cầu khác nhau như: mood và sự trông đợi của khán giả, điểm nhấn của chương trình, sự cộng hưởng và thăng hoa lẫn nhau giữa các yếu tố trình diễn… Ai cũng nghĩ ngôi sao hot nên được hát kết show, đó là chuyện khá quen thuộc. Tuy nhiên, trong 1 show thi nhan sắc, chưa hẳn là vậy. Thí sinh mới chính là “ngôi sao” được chú ý nhất và là nhân vật chính của đêm. Mọi tiết mục trình diễn, mọi “ngôi sao” đàn anh đàn chị khác đều sẽ là bệ đỡ, bệ phóng rực rỡ để giúp cho thí sinh toả sáng, bay bổng và khoe hương sắc. Các ca sĩ ngôi sao giúp cho đêm thi trở nên đủ đầy, hấp dẫn và khẳng định đẳng cấp, uy tín cho đơn vị tổ chức, cho cuộc thi danh giá. Do đó, không có chuyện sắp xếp hát trước hay hát sau mới là quan trọng và được ưu ái hơn, hay thể hiện được vai vế hơn. Mà là xuất hiện như thế nào để cộng hưởng và đẩy bật giá trị - thông điệp thẩm mỹ cho từng khoảnh khắc, phút giây trôi qua trên sân khấu, trên sóng truyền hình trực tiếp vốn vô cùng căng thẳng và chuẩn chỉnh, đó là điều đáng giá nhất. Các nghệ sĩ chuyên nghiệp hợp tác cùng tôi luôn hiểu điều đó và chưa có ai phàn nàn về điều này. Ai cũng được tôi dành 1 sự tôn trọng, quý mến riêng. Ai cũng xuất hiện đẹp theo cách riêng, theo từng idea riêng và ai cũng là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thành một bức tranh tổng thể. Với Issac, dù bận rộn nhưng cậu ấy vẫn luôn dành trọn thời gian tập luyện và bàn bạc đường dây âm nhạc cùng giám đốc âm nhạc của Miss World Việt Nam 2022 là nhóm DTAP và biên tập chương trình từ đầu, sao cho có 1 tiết mục mới lạ và ấn tượng. Thiệt thòi cho Issac khi đã tập liên khúc Mr. Right - Em trong mắt tôi, nhưng phải cắt bớt 1 bài bởi sau khi chạy tổng duyệt thì bài Mr. Right được ekip cùng bàn bạc với Issac là bùng nổ và dữ dội hợp kết show hơn, nhưng Issac vẫn rất vui vẻ, ráp sân khấu cùng thí sinh mướt mồ hôi nhễ nhại vẫn diễn tập lui tới nhiều lần cho khớp, sau khi có sự thay đổi nhạc và tuyến diễn. Tôi đánh giá Issac rất cao bởi vừa đẹp trai, cao ráo, phù hợp như 1 hoàng tử dẫn lối cho các mỹ nhân trình diễn, vừa trẻ trung và nhiệt huyết, chuyên nghiệp. Với ca sĩ Mỹ Tâm, đây là một sự xuất hiện đột ngột vào cận kề ngày biểu diễn (trước đó MT không có trên poster và trong kịch bản), do cô ấy bận lịch trình biểu diễn ở nước ngoài, nhưng sau khi BTC thuyết phục, cô ấy cùng ekip đã cố gắng sắp xếp để bay về sát nút show. Do đó, vị trí trình diễn và cách bố trí tiết mục như show diễn vừa qua, với vai trò là Tổng đạo diễn, tôi cảm thấy không có vấn đề gì phải băn khoăn hay tiếc nuối. Mọi thứ đều rất vừa vặn và tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em nghệ sĩ, vũ công, các giám đốc âm nhạc, biên đạo, ekip huấn luyện và hậu đài, thí sinh đã nỗ lực vì thành công chung. Vài lời chia sẻ khi có bài viết phân tích về điều này sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm không đáng có trong công tác tổ chức biểu diễn và dàn dựng của tôi".