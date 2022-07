Luật mới khiến người làm clip mukbang ở Trung Quốc khó tồn tại

Theo đó, vlogger ẩm thực có thể bị phạt tới 100.000 nhân dân tệ (15.680 USD) nếu quay clip lãng phí thực phẩm. Các nhà hàng được khuyến khích cung cấp phần ăn và mức giá phù hợp, đồng thời chủ động nhắc nhở khách không lãng phí thức ăn.

Điều này diễn ra sau các báo cáo về vấn đề lãng phí thực phẩm ngày càng tăng của Trung Quốc. Lượng rác thải thực phẩm hàng năm của đất nước này lên tới 35 triệu tấn, chiếm khoảng 6% tổng nguồn cung lương thực quốc gia - đủ để nuôi 350 triệu người mỗi năm.



Mizijun “Bụng Bự” là một trong số những cá nhân tiên phong của trào lưu mukbang ở Trung Quốc. Những người như cô bị nhắm đến vì gây lãng phí thực phẩm. Ảnh: Mizijun.

Bắc Kinh coi an ninh lương thực là nền tảng quan trọng của an ninh quốc gia. Do đó, chính phủ kêu gọi người dân chung tay trong cả sản xuất lương thực và ngăn ngừa lãng phí thực phẩm, đặc biệt như trong các clip mukbang.

Lập trường cứng rắn tuân theo lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình vào tháng 8/2020 nhằm ngăn chặn tình trạng lãng phí lương thực.

Thời điểm đó, kênh truyền hình quốc gia CCTV nhắm mục tiêu vào các vlogger ẩm thực, gọi họ là “những ngôi sao bụng bự” vì khuyến khích thói háu ăn và lãng phí. Kể từ đó, các nền tảng video bắt đầu đưa ra cảnh báo về tình trạng lãng phí thực phẩm khi người dùng tìm kiếm từ khóa liên quan.



Langweixian xóa hầu hết video "ăn thùng uống vại" của mình ngay sau lời cảnh báo từ chính phủ. Ảnh: Langweixian.

Năm 2019, có khoảng 40.000 video mới liên quan đến đồ ăn mỗi ngày trên Douyin. Tháng 6/2020, con số tăng lên khoảng 120.000 video/ngày, theo nhóm nghiên cứu iiMedia. Nhiều video trong số này câu kéo lượt xem bằng hình ảnh tiêu thụ lượng thức ăn không thể tưởng tượng.

Langweixian, có hơn 38 triệu người theo dõi trên Douyin, tự nhận là người “không bao giờ béo dù ăn nhiều”. Nam vlogger khẳng định không ăn gian trong các clip ăn uống, cũng như không gặp vấn đề sức khỏe sau đó.

Kể từ thông báo đàn áp của chính phủ, Langweixian xóa hầu hết video ăn uống vô độ của mình.