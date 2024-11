Luật chơi 'Chị đẹp đạp gió 2024' bị chê khó hiểu

Tập 3 của Chị đẹp đạp gió 2024 mời khán giả đến với những giây phút căng não, kịch tính đến nghẹt thở. Song, luật chơi rắc rối, phức tạp khiến dàn thí sinh lẫn khán giả bối rối. Trước đó, 2 liên minh được lập sau tập 2 gồm: Liên minh của Mỹ Linh (các đội trưởng Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến, Minh Hằng) và liên minh của Thu Phương (các đội trưởng Ngọc Phước, Phạm Quỳnh Anh, Kiều Anh), chuẩn bị cho Công diễn 1.

Dàn chị đẹp bối rối trước luật chơi phức tạp. Host Jun Phạm dặn dò các Chị Đẹp sau Công diễn 1 liên minh nào thắng sẽ được bảo toàn thành viên. Liên minh còn lại bắt buộc phải có thành viên ra về khiến các nghệ sĩ rơi vào căng thẳng, lo lắng vì luật chơi khắc nghiệt. Điều này sẽ làm các Chị Đẹp cẩn trọng hơn với quyết định lựa chọn liên minh để gia nhập. Chủ đề của Công diễn 1 mang tên Woman In The Mirror - Người phụ nữ trong gương. Ngay tại chương trình Chị đẹp đạp gió 2024, các nghệ sĩ sẽ đứng trên sân khấu, dùng lời ca tiếng hát của mình để kể câu chuyện về người phụ nữ trong gương của riêng mình hoặc thay lời kể cho những người phụ nữ ở ngoài kia. Trước chủ đề này, các chị đẹp cảm thấy phấn khích trước ý nghĩa và khả năng khai thác. Quy tắc chọn bài hát của Công diễn 1 tạo sự thú vị với khán giả khi có 8 căn phòng. Mỗi căn phòng đại diện cho 1 bài hát. Các thành viên tự do được ưu tiên lựa chọn căn phòng có bài hát mà mình yêu thích. Tại đó, các thành viên tự do sẽ nhận được 3 bông hoa màu đỏ. Sau đó các Đội trưởng của từng liên minh (kể cả Mỹ Linh và Thu Phương) sẽ đi đến từng căn phòng để trò chuyện và thuyết phục các thành viên tự do tặng những bông hoa đó cho mình. Liên minh nào có nhiều bông hoa hơn sẽ có lợi thế hơn trong phần đấu trí để chọn bài hát mình. Tuy nhiên, khán giả chỉ ra khi tới vòng chọn bài hát, các chị đẹp tham gia liên minh được sắp xếp hỗn loạn. Nhiều thành viên không được hát ca khúc đã chọn. Điều này khiến kết quả việc lựa chọn bài hát yêu thích ban đầu không còn ý nghĩa, thiếu logic. "Luật mới rắc rối quá, xem không hiểu lắm", "Luật chơi lằng nhằng", "Vẽ ra luật nhưng lại không biết dùng luật để làm gì"... là một số bình luận của người xem. Ngay cả dàn chị đẹp tham gia chương trình cũng bối rối, hoang mang trước luật mới. "Tôi nghe mà không có hiểu. Càng nghe mọi người giải thích càng thấy áp lực hơn", chị đẹp Ái Phương chia sẻ. Luật mới lằng nhằng, phức tạp là bình luận chung của nhiều chị đẹp như Mỹ Linh, Thu Phương, Hậu Hoàng hay Phương Thanh... Ở vòng sắp xếp thành viên mỗi liên minh vào bài hát tương ứng với Sân khấu trình diễn, chị đẹp Minh Hằng đột ngột bỏ đi vì không hiểu luật chơi mới. Điều này khiến Tóc Tiên cùng một số chị đẹp khác hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Minh Hằng sau đó chia sẻ vì không hiểu luật nên có hành động gây hiểu lầm, khiến các thành viên khác cảm thấy bị bỏ rơi. "Mình đã gửi lời xin lỗi trực tiếp rồi và mình xin lỗi rất nhiều lần. Thực ra là vì mình không hiểu luật", cô nói. Theo Người Đưa Tin