Luật Cảnh sát biển: Vai trò cấp thiết bảo vệ Tổ Quốc

Với bờ biển dài hơn 3.260 km, hơn 3.000 đảo lớn nhỏ và vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa rộng lớn, nhiều năm qua, biển đảo đã mang lại nguồn lợi không nhỏ, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế nước ta.

Song, hoạt động ngày càng nhộn nhịp của các ngành kinh tế biển cùng với các vấn đề an ninh phi truyền thống mới phát sinh và tình hình vi phạm, tội phạm trên biển ngày một gia tăng đã kéo theo nhiều tác động bất lợi đến môi trường, tài nguyên, thiên nhiên biển, đặc biệt là nguy cơ bất ổn về an ninh, an toàn hàng hải.

Đồng thời, trước xu thế mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng; cạnh tranh, tranh chấp chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển ngày càng gia tăng, đặt ra thời cơ, thách thức, yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn, thực thi pháp luật trên biển, nhất là khi tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp, nhạy cảm, khó lường, các nguy cơ, thách thức về an ninh, an toàn trên biển ngày một rõ nét hơn, nghiêm trọng hơn...

Lực lượng Cảnh sát Biển bảo vệ chủ quyền và an ninh vùng biển, vùng trời Việt Nam

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tăng cường công tác trật tự, an ninh, an toàn, giữ vững chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc, nhằm khai thác các nguồn lợi từ biển.

Qua hơn 20 năm kể từ khi thành lập, chúng ta đã chủ động tham gia Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (năm 1982), ban hành Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Nhận xét về hai năm triển khai thi hành Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát Biển cho biết sau 2 năm triển khai thi hành Luật, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc cũng như về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Biển.

Đặc biệt, với nền tảng cơ sở pháp lý vững chắc là các quy định trong Luật về tổ chức, biên chế, phương tiện, trang bị… của lực lượng, yêu cầu xây dựng Cảnh sát Biển Việt Nam hiện đại theo hướng tinh, gọn, mạnh đã được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đưa Luật Cảnh sát Biển Việt Nam vào cuộc sống, trực tiếp đến với bà con ngư dân đánh bắt trên biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông qua những buổi tuyên truyền tập trung ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng và các địa bàn từ cấp xã, phường, nhất là ở các địa phương ven biển. Từ đó, để người dân thêm hiểu biết về công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật trên các vùng biển đảo, sẵn sàng chung sức, chung lòng với Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn cho các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.