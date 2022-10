Luận án tiến sĩ về áo ngực gây xôn xao: Đại điện ĐH Bách khoa Hà Nội lý giải

Ngày 4/10, trả lời VTC News, PGS.TS Phan Thanh Thảo, Viện trưởng Viện dệt may, da giầy và thời trang, Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định, đề tài nghiên cứu về áo ngực phụ nữ do nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung, ngành Công nghệ dệt, may thực hiện "mang ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn lớn".

Áo ngực nữ có vai trò đặc biệt quan trọng với cảm nhận và ảnh hưởng tới sức khỏe của người mặc. Áo ngực không phù hợp có thể làm người mặc thấy khó chịu, hạn chế lưu thông máu, đau nhức, tổn thương trên da,… Vì vậy đề tài có tính cấp thiết rất lớn.

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu về đo lường các kích thước ngực, phân loại ngực nữ; xây dựng hệ thống cỡ số áo ngực, đo lường áp lực của áo ngực. Liên quan đến may mặc, các nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng của các loại vật liệu, cấu trúc thiết kế của áo ngực tới áp lực và độ vừa vặn, độ tiện nghi của áo ngực nữ. Các nghiên cứu này được khảo sát trên nhiều nhóm phụ nữ ở lứa tuổi khác nhau.