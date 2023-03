Lừa phụ huynh chuyển tiền cấp cứu con: Thông tin lộ lọt từ đâu?

Ông Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu - Công an TPHCM, cho biết, những ngày gần đây, cơ quan chức năng trên địa bàn đã nhận được nhiều phản ánh của . Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản các đối tượng sử dụng là mạo danh nhân viên bệnh viện, giáo viên và những người liên quan nói học sinh bị tai nạn cấp cứu, yêu cầu chuyển khoản gấp để thanh toán viện phí.

"Các đối tượng chia vai nhau để tăng niềm tin cho phụ huynh trong mỗi vụ việc. Có người mạo danh giáo viên, người đóng vai bác sĩ và những người liên quan khác", Thượng tá Hà phân tích.

Do đó, Công an TPHCM đã phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình để tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo. Công an TPHCM cũng yêu cầu Sở GD&ĐT hướng dẫn phụ huynh cẩn trọng và chọn lọc khi tiếp nhận, xử lý thông tin, khi cần nắm thông tin về con em mình, các vị phụ huynh cần liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm.

Về câu hỏi thông tin của phụ huynh, học sinh lộ lọt bằng cách nào, đại diện Công an TPHCM đánh giá, các trường học, cơ quan Nhà nước có quy trình, quy định quản lý thông tin chặt chẽ, có kiểm tra độ bảo mật và an toàn. Thông tin, số điện thoại phụ huynh có thể bị lộ lọt những vấn đề liên quan đến lỗ hổng bảo mật của các doanh nghiệp, công ty khác. Một giả định khác là nhân viên doanh nghiệp thu thập và bán lại dữ liệu cá nhân khách hàng.